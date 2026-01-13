Juliano Floss revela no BBB 26 que faz xixi sentado: 'é mais relaxante'; VÍDEO

Durante uma conversa com outros participantes do BBB 26, o influenciador digital e dançarino Juliano Floss, de 21 anos, revelou que passou a urinar sentado dentro de casa. Segundo ele, a mudança de hábito começou há cerca de um ano, depois de assistir a um conteúdo publicado no TikTok.

O assunto surgiu de forma descontraída no confinamento, quando Juliano explicou que decidiu testar a prática após ouvir que fazer xixi em pé poderia forçar determinados músculos. "Tem 1 ano que eu estou mijando sentado, mas não em lugar público. Só em casa…", disse o influenciador aos colegas.

Ainda durante o papo, ele comentou que ouviu relatos relacionando o hábito em pé a possíveis problemas de saúde. "Alguém me falou que tem um câncer, acho que de próstata, que o homem desenvolve porque a gente força um músculo toda vez que a gente vai fazer xixi de pé. Quando a gente está sentado, é mais relaxante. Depois, me falaram que tem um problema que desenvolve", contou.

Juliano chegou a incentivar outro brother a experimentar a posição. A revelação chamou a atenção dos participantes da casa e do público.

O que dizem especialistas sobre urinar sentado

Embora o influenciador tenha citado informações ouvidas de forma informal, médicos costumam ressaltar que a posição sentada pode trazer benefícios, principalmente no esvaziamento mais completo da bexiga. Além disso, muitos especialistas já desencorajam o ato de urinar em pé por questões de higiene, já que respingos podem se espalhar pelo ambiente.

A prática, no entanto, não substitui avaliações médicas nem está diretamente associada, de forma comprovada, à prevenção de doenças. Especialistas reforçam que qualquer dúvida sobre saúde urinária deve ser esclarecida com um profissional.