Quem é Juliano Floss? Conheça o influenciador confirmado no grupo Camarote do BBB 26

O influenciador digital e dançarino Juliano Floss é o segundo nome confirmado no grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. Aos 21 anos, o catarinense soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e chega ao reality como um dos participantes mais jovens e populares desta edição, com forte apelo entre o público da internet.

O BBB 26 estreia oficialmente nesta segunda-feira (12), na TV Globo, e terá seus participantes apresentados ao longo da programação da emissora. Além do grupo Camarote, o reality contará com confinados do Pipoca, escolhidos por votação popular nas Casas de Vidro, além de nomes veteranos de edições anteriores. A expectativa é de uma temporada marcada pela diversidade de perfis e grande engajamento nas redes sociais.

Quem é Juliano Floss?

Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, Juliano Floss ganhou notoriedade durante a pandemia da Covid-19 ao viralizar no TikTok com vídeos de dança. O sucesso nas redes sociais abriu portas para trabalhos com grandes nomes da música brasileira, como Anitta e Pedro Sampaio. Ele participou como dançarino em clipes da cantora, incluindo “Nu”, parceria com o Hitmaker, e “Grip”, faixa do álbum Funk Generation. Mais recentemente, também apareceu no clipe “Carnaval”, de sua namorada, Marina Sena.

Em 2024, Juliano ampliou ainda mais sua visibilidade ao integrar o elenco do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, onde se destacou pelas performances e carisma. Sua eliminação repercutiu nas redes sociais após receber a nota 9,9 da atriz Nathalia Dill, devido a um incidente durante a apresentação.