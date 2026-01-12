Capa Jornal Amazônia
Quem é Juliano Floss? Conheça o influenciador confirmado no grupo Camarote do BBB 26

Com cerca de 20 milhões de seguidores, catarinense entra no BBB 26 como aposta do Camarote

Hannah Franco
fonte

Aos 21 anos, Juliano Floss é confirmado no BBB 26. (Divulgação/TV Globo)

O influenciador digital e dançarino Juliano Floss é o segundo nome confirmado no grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. Aos 21 anos, o catarinense soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e chega ao reality como um dos participantes mais jovens e populares desta edição, com forte apelo entre o público da internet.

O BBB 26 estreia oficialmente nesta segunda-feira (12), na TV Globo, e terá seus participantes apresentados ao longo da programação da emissora. Além do grupo Camarote, o reality contará com confinados do Pipoca, escolhidos por votação popular nas Casas de Vidro, além de nomes veteranos de edições anteriores. A expectativa é de uma temporada marcada pela diversidade de perfis e grande engajamento nas redes sociais.

Quem é Juliano Floss?

Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, Juliano Floss ganhou notoriedade durante a pandemia da Covid-19 ao viralizar no TikTok com vídeos de dança. O sucesso nas redes sociais abriu portas para trabalhos com grandes nomes da música brasileira, como Anitta e Pedro Sampaio. Ele participou como dançarino em clipes da cantora, incluindo “Nu”, parceria com o Hitmaker, e “Grip”, faixa do álbum Funk Generation. Mais recentemente, também apareceu no clipe “Carnaval”, de sua namorada, Marina Sena.

Em 2024, Juliano ampliou ainda mais sua visibilidade ao integrar o elenco do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, onde se destacou pelas performances e carisma. Sua eliminação repercutiu nas redes sociais após receber a nota 9,9 da atriz Nathalia Dill, devido a um incidente durante a apresentação.

.
