VÍDEO: Juliano Floss e Marina Sena visitam a Ilha do Combu, em Belém

O influenciador Juliano Floss e a cantora Marina Sena aproveitaram o domingo para conhecer a Ilha do Combu, em Belém, acompanhados pelas cantoras Júlia Passos e Zaynara.

ASSISTA:

Marina Sena desembarcou na capital paraense no sábado (31) para realizar um show no Festival Sunset, realizado no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá. O namorado Juliano Floss acompanhou a cantora na viagem a Belém.

“Tô feliz demais de conhecer o coração do mundo com a pessoa que enche meu coração de amor, que viagem perfeita”, declarou Juliano. “O novinho sabe viver”, respondeu Marina nas redes sociais.