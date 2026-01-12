Juliano Floss é confirmado no Camarote do BBB 26

O influenciador digital e dançarino Juliano Floss é o segundo nome confirmado no grupo Camarote do Big Brother Brasil 26, que estreia nesta segunda-feira (12), na TV Globo. Aos 21 anos, o catarinense soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e chega ao reality como um dos nomes mais jovens e populares desta edição.

Conhecido pelos vídeos de dança e lifestyle na internet, Juliano ganhou ainda mais projeção ao participar do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, em 2024. O influenciador também chama atenção pela vida pessoal: ele é namorado da cantora Marina Sena. Outros nomes serão divulgados ao longo da programação.