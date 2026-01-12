Marina Sena impõe condição para Juliano Floss no BBB 26: 'vai com sangue nos olhos'

A cantora Marina Sena reagiu publicamente ao anúncio do influenciador Juliano Floss como integrante do Camarote do BBB 26, revelado nesta segunda-feira (12). Nas redes sociais, a artista demonstrou apoio à participação do namorado no reality e contou que impôs uma “condição” para deixá-lo entrar no programa.

Nos stories, Marina Sena falou sobre a saudade que já sente do namorado e revelou a conversa que teve com Juliano antes da estreia do reality. Segundo a cantora, o influenciador recebeu uma missão clara antes de entrar na casa.

“Eu já tô morrendo de saudade, passando mal de saudade. Pra compensar isso, eu falei pra Juliano: ‘Cê vai, mas é pra você ganhar’”, contou. Em seguida, detalhou a cobrança. “É pra você ganhar prova do líder, é pra você ganhar prova do anjo, porque eu quero mandar meu vídeo com os nossos gatos.”

A cantora completou dizendo que incentivou o namorado a entrar no jogo com postura competitiva. “‘Você vai ganhar tudo, você vai com sangue no olho pra compensar isso que eu vou passar’”, afirmou.

Na publicação do perfil oficial do BBB no Instagram, Marina comentou de forma bem-humorada: “E vamos de puxar mutirão pro meu amor”. Em outro post, voltou a celebrar a entrada de Juliano no confinamento. “Vai brilhar, meu amor”, escreveu.

Marina Sena e Juliano Floss assumiram o relacionamento em julho de 2024, quando publicaram fotos juntos nas redes sociais. O namoro, inclusive, serviu de inspiração para o álbum “Coisas Naturais”, lançado pela cantora no ano passado.

Recentemente, Marina também lançou o EP “Marinada Vol. 1”, já como parte dos preparativos para o Carnaval 2026. Um dos clipes do projeto, da música “Carnaval”, contou com a participação especial de Juliano Floss.