Gilberto Gil fala de Preta Gil em primeiro show após a morte da filha

Turnê sofreu alterações após perda do cantor

Estadão Conteúdo
fonte

Gilberto Gil volta aos palcos (Edu Araujo / AgNews)

O primeiro show de Gilberto Gil após a morte de sua filha, Preta Gil, teve uma plateia mais singela do que as que tem comparecido à turnê Tempo Rei desde março, mas foi igualmente emocionante. Durante a apresentação, o cantor voltou a tocar Drão, música que fez para Sandra Gadelha, mãe de Preta, e falou brevemente sobre a morte da filha.

A cantora morreu em 20 de julho, aos 50 anos, após um longo tratamento contra o câncer. Gil faria um show em Belém em 9 de agosto, mas adiou a apresentação. Já neste domingo, 17, ele tocou por cerca de uma hora na Sessão Inaugural do SP2B - São Paulo Beyond Business, no Auditório do Ibirapuera.

O evento, fechado para convidados, apresentou o festival de criatividade e tecnologia que ocorrerá em agosto de 2026 no principal parque paulistano. Além de Gil, marcou presença o historiador israelense Yuval Noah Harari, que fez uma palestra seguida de um diálogo com o jornalista Pedro Bial.

O cantor de 83 anos abriu o show com Punk da Periferia, ainda "escondido" sob uma grade e luzes. Quando apareceu inteiramente, foi ovacionado pela plateia, que ocupava a maioria dos 800 lugares do auditório. Ele agradeceu à presença de todos e saudou Harari, a quem chamou de um dos pensadores mais interessantes da contemporaneidade.

Gil celebra os 78 anos de Drão e revela fotos históricas da mãe de Preta, Pedro e Maria
Sandra Gadelha faz aniversário menos de um mês depois da morte de Preta Gil, em 20 de julho

Gilberto Gil estende turnê de despedida até 2026 após adiar show em Belém; veja novas datas

Show de despedida de Gilberto Gil em Belém será em 21 de março de 2026
Cantor confirmou a nova data em entrevista ao Fantástico, na TV Globo

Gil permaneceu sentado, tocando violão, e estava acompanhado de dois dos filhos: José Gil, na bateria, e Bem Gil, na guitarra, ambos fruto do casamento com Flora Gil. Tocou Palco, Chiclete com Banana e Ladeira da Preguiça, eternizada na voz da "saudosa", como ele lembrou, Elis Regina. Depois, passou por Aquele Abraço, para a "cidade irmã" Rio de Janeiro, antes de Andar com Fé e Tempo Rei.

O momento mais emocionando veio já nos primeiros acordes de Drão. "Nas vezes em que tenho tocado essa música ultimamente, tenho cantado para ela. Nesses últimos anos, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa querida Preta.", disse Gil, sob aplausos. "Essa música foi feita para a mãe dela", completou, antes de começar a cantar. Quando a canção foi encerrada, o público se levantou para aplaudir. Gil fechou os olhos e permaneceu assim por alguns segundos, parecendo estar contendo a emoção. Abriu os braços, indicando agradecimento.

A emoção continuou com Estrela, composição de 1997. "Para as crianças lá em casa, quando vai-se alguém, especialmente assim na família, dizemos a elas que virou uma estrela", falou Gil, antes de tocar a canção. Em seguida, tocou Esotérico e Não Chore Mais.

O show - que, segundo a organização, foi preparado de forma a homenagear a cidade de São Paulo - ainda passou por Vamos Fugir, popularizada pela banda Skank, Esperando na janela, Maracatu Atômico e foi encerrado com Toda Menina Baiana. Ao final, o cantor foi bastante aplaudido.

Gil retoma a turnê Tempo Tei em setembro em Porto Alegre. Em São Paulo, a turnê passa pelo 17 e 18 de outubro.

Setlist Gilberto Gil na Sessão Inaugural da SP2B:

Punk da periferia

Palco

Chiclete com banana

Ladeira da preguiça

Aquele Abraço

Andar com fé

Tempo Rei

Drão

Estrela

Esotérico

Não Chore Mais

Vamos fugir

Esperando na janela

Maracatu Atômico

Toda Menina Baiana

gilberto gil
Música
Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos
14.08.25 15h27
MÚSICA

14.08.25 15h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

Música

Após sucesso com single, Chappell Roan afirma que não haverá álbum nos próximos 5 anos

Cantora falou sobre o single The Subway e explicou por que não pretende lançar novo disco em breve

05.08.25 10h53

despedida

Cerimônia de cremação do corpo de Preta Gil é realizada ao som de 'Drão'

Na chegada do corpo ao cemitério, segundo a revista Quem, um violinista tocava Drão, canção de Gilberto Gil inspirada pelo relacionamento com Sandra Gadelha, mãe de Preta

25.07.25 17h28

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

FAMOSOS

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

18.08.25 9h28

'adultização'

Felca no 'Altas Horas': veja o que youtuber disse no programa

ua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração

17.08.25 11h12

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

