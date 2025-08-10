Capa Jornal Amazônia
Show de despedida de Gilberto Gil em Belém será em 21 de março de 2026

Cantor confirmou a nova data em entrevista ao Fantástico, na TV Globo

Gabriel da Mota
fonte

Gilberto Gil em foto de divulgação de sua turnê de despedida, "Tempo Rei" (Divulgação)

O show da turnê de despedida “Tempo Rei” de Gilberto Gil em Belém, que havia sido adiado após a morte de sua filha, Preta Gil, será realizado no dia 21 de março de 2026. A nova data foi anunciada na noite deste domingo (10), em entrevista exclusiva do cantor à jornalista Poliana Abritta, exibida no Fantástico, da TV Globo.

Inicialmente marcada para 9 de agosto, no estádio do Mangueirão, a apresentação foi adiada devido ao falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, que ocorreu nos Estados Unidos, onde a cantora tratava um câncer colorretal. A data de março manterá Belém como uma das paradas da última turnê de Gilberto Gil, que celebra sua carreira e segue com apresentações previstas até novembro de 2025.

Até a última atualização desta matéria, os ingressos para o evento ainda não estavam disponíveis para venda no site da Eventim.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gilberto gil

turnê tempo rei

belém

estádio mangueirão
Cultura
