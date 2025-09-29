Capa Jornal Amazônia
Alane Dias anuncia participação na ‘Paris Fashion Week’ como convidada de marca brasileira

A paraense compartilhou nas redes sociais a novidade nesta segunda-feira (29) em seu perfil do Instagram

Amanda Martins
fonte

Alane Dias (Reprodução/ Instagram @alanedias)

A ex-BBB paraense Alane Dias anunciou, nesta segunda-feira (29), que participará da Semana de Moda de Paris, na França. Em um post nas redes sociais, ela anunciou que vai à capital francesa como convidada de uma famosa marca brasileira de cosméticos.  A temporada da Paris Fashion Week começou hoje e segue até o dia 7 de outubro.

Por meio do Instagram, Alane compartilhou um book de fotos em várias poses e revelou a novidade na legenda. “Bonjour! Passando para avisar que estou a caminho de volta a Paris para viver a maior semana de moda do mundo junto com a minha queridinha @naturabroficial. Vai ser lindo!”, escreveu a paraense.

Alane esteve recentemente em Paris para encontrar o namorado, o músico Francisco Gil, filho de Preta Gil, que está em turnê na Europa com o trio ‘Os Gilsons’. Antes do retorno à capital francesa, a ex-BBB aproveitou alguns dias em Copenhague, na Dinamarca, de onde também compartilhou registros da viagem.

