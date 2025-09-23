Capa Jornal Amazônia
Em clima de romance, Alane Dias viaja a Paris e encontra o namorado Francisco Gil durante turnê

Casal está aproveitando para passear em pontos turísticos, como o Arco do Triunfo e o Museu do Louvre

Amanda Martins
fonte

Namoro de Alane e Fran foi confirmado em maio após aparições juntos em shows e praias do Rio e de São Paulo (Reprodução/ Instagram)

Após retornar de Belém, onde foi uma das convidadas do evento “Amazônia Live - Hoje e Sempre”, a ex-BBB Alane Dias embarcou para Paris, na França, para se encontrar com o namorado, Francisco Gil. O músico, filho de Preta Gil, está em turnê pela Europa com o trio Os Gilsons.

Nesta terça-feira (23), a paraense compartilhou em suas redes sociais registros do reencontro do casal na capital francesa. Entre os momentos publicados, os dois apareceram juntos no Arco do Triunfo, em um café típico parisiense com croissants e durante a visita ao Museu do Louvre.

Francisco também publicou fotos do encontro, incluindo cliques descontraídos em que os dois tentavam registrar uma imagem com a famosa obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. “Ela chegou”, compartilhou ele com um emoji de coração branco. 

O relacionamento foi assumido publicamente em maio deste ano, após rumores de aproximação. Antes da confirmação, Alane e Francisco haviam sido vistos juntos no show de Gilberto Gil, em São Paulo, e na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

