Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

A cantora Fafá de Belém anunciou nesta sexta-feira (03/10) os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025, projeto que integra a programação cultural do Círio de Nazaré, em Belém do Pará.

Criado por Fafá de Belém, o projeto Varanda de Nazaré existe há 15 anos e nasceu com o objetivo de celebrar a fé mariana através da música e divulgar ainda mais o Círio, reunindo artistas de diferentes estilos e regiões do Brasil durante a celebração.

Entre os nomes divulgados estão a apresentadora Tati Machado, o humorista Fábio Porchat, a atriz global paraense Dira Paes, a influencer e apresentadora Rafa Kalimann, as atrizes globais Maria Eduarda Carvalho e Malu Gali, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias e Francisco Gil, filho de Preta Gil e atual namorado de Alane. Além do designer ítalo-brasileiro Giovanni Bianco, o jornalista Gerson Camarotti, o apresentador José Maurício Machline e o DJ Zé Pedro.

O que é a Varanda de Nazaré?

A "Varanda" fica localizada em um dos pontos estratégicos por onde passa a procissão principal do Círio. De lá, os artistas observam e prestam homenagens a Nossa Senhora de Nazaré e exaltam a diversidade cultural da Amazônia.

Com o passar dos anos, a Varanda de Nazaré se tornou um dos eventos mais aguardados da festividade, funcionando como um ponto de encontro entre a tradição religiosa e a expressão artística brasileira.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com