Novo espaço concentra doações a romeiros no Círio 2025

Casa Imaculado Coração de Maria, agora totalmente reformada, organiza mantimentos, reúne voluntários e mantém viva a solidariedade que segue após a festa

Gabriel da Mota
fonte

Espaço fica localizado na travessa 14 de Março, entre a avenida Gentil Bittencourt e a alameda Dom Alberto Ramos (ao lado da Basílica) (Wagner Santana / O Liberal)

O Círio 2025 marca um novo capítulo para a Pastoral da Acolhida da Paróquia de Nazaré. Depois de um período de obras e adaptações, a Casa Imaculado Coração de Maria, na travessa 14 de Março, antigo prédio do Exército, passou a concentrar de forma definitiva o recebimento de doações que ajudam no acolhimento dos romeiros. No ano passado, o espaço já havia funcionado parcialmente, mas agora está oficialmente instalado e ampliado, com salas prontas para serviços, áreas externas revitalizadas e até uma capela inaugurada no local.

“A nossa expectativa é das melhores. É um espaço que foi arrumado para receber bem, tanto as doações quanto os devotos. No futuro, também será um centro de espiritualidade, cultura e catequese”, afirma Maria da Conceição Rodrigues, coordenadora da Pastoral.

image Conceição Rodrigues, coordenadora da Pastoral da Acolhida da Paróquia de Nazaré (Wagner Santana / O Liberal)

Estrutura

A mudança garante mais organização para o fluxo intenso de mantimentos. Gêneros alimentícios não perecíveis, materiais de limpeza e itens de primeiros socorros são reunidos em um almoxarifado específico, enquanto outros ambientes ficam destinados à pastoral e às forças vivas da comunidade. O espaço também ganhou a Praça do Rosário, voltada a momentos de oração coletiva, e áreas preparadas para receber caravanas que desejam unir doação e espiritualidade.

image Uma das novidades é a Praça do Rosário,voltada a momentos de convivência e oração coletiva (Wagner Santana / O Liberal)

Além do serviço imediato de acolhida durante a quinzena do Círio, o local já foi projetado para usos futuros, como encontros culturais, catequeses e atividades comunitárias. Um dos andares será adaptado, inclusive, para hospedar delegações durante a COP 30, em 2025.

Voluntários

Toda essa operação é sustentada por 526 voluntários, divididos em dez equipes de trabalho. São profissionais de diferentes áreas — da saúde à construção civil — que se unem pelo serviço a Nossa Senhora. “É um exército de fé e solidariedade. Todos têm a mesma missão: acolher quem chega para o Círio”, resume Conceição.

image Espaço fica localizado na travessa 14 de Março, entre a avenida Gentil Bittencourt e a alameda Dom Alberto Ramos (ao lado da Basílica) (Wagner Santana / O Liberal)

O atendimento também conta com convênios acadêmicos. Pelo terceiro ano, estudantes de fisioterapia da UNAMA atuam na casa, acompanhados por professores da instituição. Em 2025, a parceria foi ampliada: alunos de medicina também passaram a integrar as equipes de saúde.

Projetos sociais

Terminada a festa, os alimentos e materiais que permanecem no estoque não se perdem. Eles são destinados a quatro grandes projetos sociais mantidos pela Basílica Santuário: Sorena (crianças de 3 a 7 anos), Casulo (adolescentes de 9 a 16), São Rafael (em Ananindeua, para crianças e jovens) e Nazaré (para idosos). Há ainda o apoio a seminários que formam novos sacerdotes em Belém, São Miguel do Guamá e Bragança.

“Depois do Círio, contabilizamos o que recebemos e o que sobra vai direto para sustentar esses projetos”, afirma a coordenadora.

Música

Outra novidade deste ano é o coral da Pastoral da Acolhida, formado por cerca de 25 voluntários. O grupo se soma a corais de paróquias e ministérios musicais que já animam os romeiros no espaço. “As pessoas chegam cansadas, e a música é uma forma de reerguer o espírito. É mais um gesto de acolhida, mas pela arte e pela fé”, completa Conceição.

📌 Serviço

Onde doar: Casa Imaculado Coração de Maria (travessa 14 de Março, entre avenida Gentil e Vila Nazaré, antigo prédio do Exército).

O que doar: alimentos não perecíveis (arroz, feijão, leite, pó para mingau, massas), materiais de limpeza e de primeiros socorros.

Quando: até o Círio e durante todo o ano, conforme a agenda de caravanas.

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura, Atacadão, Liquigás, além do apoio da Vale.

 

 
Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

basílica santuário de nazaré

casa de plácido

pastoral da acolhida

casa imaculado coração de maria
