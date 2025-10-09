Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Castanhal chevron right

Fé em movimento: romeiros encaram mais de 70 km até o Círio de Nazaré

De Castanhal a Belém, homens, mulheres e crianças percorrem mais de 70 km em uma jornada de devoção, gratidão e superação, unindo tradição e histórias pessoais de fé

Patrícia Baía
fonte

Mais do que um percurso de Castanhal até Belém, a romaria se transformou em um símbolo para toda a comunidade católica. (Divulgação/ Aderca)

Eles surgem lentamente, como uma corrente humana que ocupa a BR-316. Vêm de cidades grandes e vilas do interior paraense. Alguns caminham em grupos, entoando preces; outros seguem em silêncio, em diálogo íntimo com a fé. Mas todos têm o mesmo objetivo: chegar à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, para honrar promessas e agradecer graças recebidas.

Nos dias que antecedem o Círio de Nazaré, a estrada se transforma em um templo a céu aberto. A romaria que parte de Castanhal é a maior entre as caminhadas organizadas e completa 45 anos em 2025. Um dos grupos mais tradicionais é a Associação de Devotos e Romeiros de Nossa Senhora de Nazaré (ADERCA), que reúne mais de mil participantes.

image São inúmeras as histórias de fé e devoção a Maria que motivam os fiéis a percorrer os mais de 70 quilômetros que separam Castanhal de Belém. (Divulgação/ Aderca)

Durante 33 anos, a peregrinação foi conduzida pelo professor Nazareno Abraçado. Após sua morte, a liderança passou à filha, Mariana Magalhães. “É uma mistura de saudade e gratidão. Vamos continuar esse legado de fé”, afirmou emocionada.

A logística é garantida com a venda de camisas personalizadas, cujos recursos ajudam a custear alimentos, água e o jantar dos romeiros, servido na parada em Ananindeua. Sete carros de apoio também integram o trajeto. “Além da fé, é um momento de união comunitária”, resume Mariana.

Histórias que inspiram

Entre os que caminham está o tatuador Bruno Breda, de 32 anos. Ele faz o percurso há sete anos, desde que tentou pela primeira vez apenas por curiosidade. “Não consegui. No ano seguinte, não tentei por achar que era loucura. Depois voltei e consegui. A experiência virou promessa”, lembra.

image Para enfrentar o trajeto, Bruno se prepara fisicamente com a prática diária de corridas de rua, mas garante que não é apenas o corpo que precisa estar pronto. (Patrícia Baía / O Liberal)

Desde então, sua conexão com Nossa Senhora se intensificou. “Foi na chegada à Basílica que senti como se tivesse sido adotado por uma mãe. Hoje, rezo com gratidão”, diz. Neste ano, caminha para cumprir seu ciclo e em agradecimento pelo nascimento da filha de uma amiga. Para se preparar, corre diariamente e fortalece o psicológico: “A fé sustenta tanto quanto o preparo físico”.

image Mais do que um percurso de Castanhal até Belém, a romaria se transformou em um símbolo para toda a comunidade católica. (Divulgação/ Aderca)

A servidora pública Edna Maria da Silva, 50 anos, também encontrou no Círio um motivo para agradecer. “Nunca foi por promessa, só por gratidão. O que recebo de Deus e de Nossa Senhora vai além do que mereço”, conta. Com 14 anos de caminhada, ela mantém rotina diária de treinos e, mesmo com dores na coluna, aceitou o desafio de fazer o percurso novamente a pedido da sobrinha. “Ela só iria se eu fosse junto. E eu vou”.

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura, Atacadão, Liquigás, além do apoio da Vale.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

castanhal

peregrinos de nazaré
Castanhal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda