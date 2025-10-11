Navio Garnier Sampaio aguarda chegada da imagem peregrina para dar início ao Círio Fluvial
Pela 25ª vez, embarcação da Marinha transportará Nossa Senhora de Nazaré na procissão pelas águas da Baía do Guajará.
O Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, já está preparado para conduzir a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na tradicional Romaria Fluvial do Círio de Nazaré 2025, que acontece neste sábado (11). A embarcação, que há 25 anos transporta a santa pelas águas da Baía do Guajará, é considerada um símbolo da devoção e da fé dos paraenses, e recebe a imagem com honras de Chefe de Estado.
Durante o percurso, a imagem permanece protegida em uma cabine de vidro instalada no navio, de onde percorre todo o trajeto até a Escadinha do Cais do Porto, no centro de Belém. Mais de 400 militares da Marinha estarão envolvidos na operação, atuando com navios, lanchas e motos aquáticas para garantir a segurança da romaria e a coordenação do tráfego aquaviário.
A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) será responsável por fiscalizar as embarcações que acompanham o cortejo. Somente aquelas previamente inscritas e identificadas com adesivos ou bandeiras oficiais poderão navegar no trecho entre o Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci e o centro da capital. A Marinha também reforça as normas de segurança, como o uso obrigatório de coletes salva-vidas, proibição de excesso de passageiros e restrição ao transporte de crianças menores de sete anos em motos aquáticas.
Uma das novidades deste ano é o novo ponto de partida da romaria fluvial, que ocorrerá, pela primeira vez, no Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, recém-reformado. Até o ano passado, a saída era feita tradicionalmente do Trapiche de Icoaraci. A mudança foi confirmada pela Diretoria da Festa de Nazaré em parceria com a Marinha do Brasil.
Com todos os preparativos prontos, o Garnier Sampaio aguarda apenas a chegada da imagem peregrina para que a procissão tenha início, em mais um momento de fé, tradição e emoção nas águas do Círio de Nazaré.
