Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Navio Garnier Sampaio aguarda chegada da imagem peregrina para dar início ao Círio Fluvial

Pela 25ª vez, embarcação da Marinha transportará Nossa Senhora de Nazaré na procissão pelas águas da Baía do Guajará.

Iury Costa
fonte

A romaria fluvial está marcada para começar às 9h deste sábado. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

O Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, já está preparado para conduzir a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na tradicional Romaria Fluvial do Círio de Nazaré 2025, que acontece neste sábado (11). A embarcação, que há 25 anos transporta a santa pelas águas da Baía do Guajará, é considerada um símbolo da devoção e da fé dos paraenses, e recebe a imagem com honras de Chefe de Estado.

Durante o percurso, a imagem permanece protegida em uma cabine de vidro instalada no navio, de onde percorre todo o trajeto até a Escadinha do Cais do Porto, no centro de Belém. Mais de 400 militares da Marinha estarão envolvidos na operação, atuando com navios, lanchas e motos aquáticas para garantir a segurança da romaria e a coordenação do tráfego aquaviário.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) será responsável por fiscalizar as embarcações que acompanham o cortejo. Somente aquelas previamente inscritas e identificadas com adesivos ou bandeiras oficiais poderão navegar no trecho entre o Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci e o centro da capital. A Marinha também reforça as normas de segurança, como o uso obrigatório de coletes salva-vidas, proibição de excesso de passageiros e restrição ao transporte de crianças menores de sete anos em motos aquáticas.

VEJA MAIS

image Após se curar de lesão no joelho, fiel paga promessa durante a Romaria Rodoviária
Hugo Henrique fraturou o joelho durante uma partida de futebol: "Estou curado"

image Círio 2025: saiba como é, que horas, qual o trajeto e como acompanhar a Grande Procissão ao vivo
A maior e mais aguardada romaria do Círio acontece neste domingo (12/10), reunindo milhões de fiéis em um percurso de fé de 3,6 km

Uma das novidades deste ano é o novo ponto de partida da romaria fluvial, que ocorrerá, pela primeira vez, no Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, recém-reformado. Até o ano passado, a saída era feita tradicionalmente do Trapiche de Icoaraci. A mudança foi confirmada pela Diretoria da Festa de Nazaré em parceria com a Marinha do Brasil.

Com todos os preparativos prontos, o Garnier Sampaio aguarda apenas a chegada da imagem peregrina para que a procissão tenha início, em mais um momento de fé, tradição e emoção nas águas do Círio de Nazaré.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

círio fluvial

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda