Navio Garnier Sampaio aguarda chegada da imagem peregrina para dar início ao Círio Fluvial

O Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, já está preparado para conduzir a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na tradicional Romaria Fluvial do Círio de Nazaré 2025, que acontece neste sábado (11). A embarcação, que há 25 anos transporta a santa pelas águas da Baía do Guajará, é considerada um símbolo da devoção e da fé dos paraenses, e recebe a imagem com honras de Chefe de Estado.

Durante o percurso, a imagem permanece protegida em uma cabine de vidro instalada no navio, de onde percorre todo o trajeto até a Escadinha do Cais do Porto, no centro de Belém. Mais de 400 militares da Marinha estarão envolvidos na operação, atuando com navios, lanchas e motos aquáticas para garantir a segurança da romaria e a coordenação do tráfego aquaviário.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) será responsável por fiscalizar as embarcações que acompanham o cortejo. Somente aquelas previamente inscritas e identificadas com adesivos ou bandeiras oficiais poderão navegar no trecho entre o Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci e o centro da capital. A Marinha também reforça as normas de segurança, como o uso obrigatório de coletes salva-vidas, proibição de excesso de passageiros e restrição ao transporte de crianças menores de sete anos em motos aquáticas.

VEJA MAIS

Uma das novidades deste ano é o novo ponto de partida da romaria fluvial, que ocorrerá, pela primeira vez, no Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, recém-reformado. Até o ano passado, a saída era feita tradicionalmente do Trapiche de Icoaraci. A mudança foi confirmada pela Diretoria da Festa de Nazaré em parceria com a Marinha do Brasil.

Com todos os preparativos prontos, o Garnier Sampaio aguarda apenas a chegada da imagem peregrina para que a procissão tenha início, em mais um momento de fé, tradição e emoção nas águas do Círio de Nazaré.