O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Após se curar de lesão no joelho, fiel paga promessa durante a Romaria Rodoviária

Hugo Henrique fraturou o joelho durante uma partida de futebol: "Estou curado"

Dilson Pimentel
fonte

Hugo Henrique acompanha a procissão levando um objeto de cera em formato de perna: "Graças a Deus, tô curado” (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Entre os milhares de fiéis que participam da Romaria Rodoviária do Círio de Nazaré, neste sábado (11), um dos momentos mais tocantes é o testemunho de fé e agradecimento. Hugo Henrique acompanha a procissão levando um objeto de cera em formato de perna - símbolo de uma promessa cumprida após alcançar uma graça. “Eu fraturei o joelho. Os médicos disseram que era rompimento do joelho, mas eu entreguei à minha mãe (Nossa Senhora de Nazaré) e disse que, se ela me desse a cura, eu vinha pagando minha promessa com uma cera de joelho", disse. "E hoje eu tô aqui. Não era nada de grave, graças a Deus. Estou curado”, contou.

Amante do futebol, Hugo lembrou que a lesão aconteceu durante uma partida. “Eu praticava muito futebol. E foi no futebol que eu fraturei o meu joelho. Mas eu entreguei na mão da minha mãe. Eu sabia que ela ia me cuidar e curar, e hoje eu tô aqui”, disse, referindo-se à padroeira dos paraenses. Em meio à emoção da romaria, ele deixou uma mensagem de fé e esperança: “Eu desejo que nunca percam a fé, porque a fé é o significado de tudo. A minha mãe nunca me desamparou. Desejo um feliz Círio para todas as pessoas”, afirmou Hugo.

