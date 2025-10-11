Círio 2025: saiba como é, que horas, qual o trajeto e como acompanhar a Grande Procissão ao vivo

O ponto alto do Círio de Nossa Senhora de Nazaré chega neste domingo (12/10) com a Grande Procissão, considerada a maior manifestação de fé do Brasil. A celebração começa com missa campal às 6h, na Praça Frei Brandão, em frente à Catedral Metropolitana de Belém. Logo após, às 7h, a Imagem Peregrina segue em procissão rumo à Basílica-Santuário, acompanhada por cerca de 2,3 milhões de fiéis.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

O que é a Procissão Principal do Círio de Nazaré?

A Procissão Principal é a celebração mais esperada do Círio de Nazaré, quando a Imagem Peregrina percorre as ruas centrais de Belém, simbolizando a devoção dos fiéis à Rainha da Amazônia. A procissão tem 3,6 km de extensão e duração estimada de 6 horas, reunindo milhões de pessoas em um percurso marcado por fé, tradição e emoção.

Um dos elementos mais emblemáticos do evento é a famosa corda de sisal, usada pelos fiéis para se conectarem diretamente à imagem e demonstrar suas promessas e devoções.

Que horas começa e termina a Procissão Principal?

A saída oficial está marcada para 7h da manhã, após a missa às 6h, com previsão de chegada à Basílica Santuário de Nazaré por volta das 13h.

Por conta do percurso intenso de 3,6 km e do grande número de participantes, o deslocamento é lento e contínuo, garantindo que todos possam acompanhar a Santa com segurança e devoção.

Como é o trajeto da Procissão Principal no Círio 2025?

O percurso da Procissão Principal em 2025 seguirá o seguinte roteiro:

Saída: Catedral Metropolitana de Belém (Praça Dom Frei Caetano Brandão, S/N – Cidade Velha)

Roteiro: Rua Padre Champagnat → Avenida Portugal → Avenida Castilhos França → Avenida Presidente Vargas → Avenida Nazaré → Basílica Santuário de Nazaré

Ao longo do caminho, milhares de fiéis acompanham a Imagem Peregrina, com a população saindo de casas e estabelecimentos para saudar a Santa e receber bênçãos. A presença da famosa corda cria um elo simbólico de fé entre a Rainha da Amazônia e seus devotos.

Como acompanhar e assistir ao vivo?

Para acompanhar a localização da berlinda em tempo real, os fiéis podem utilizar o aplicativo oficial do Círio, "KD a Berlinda", disponível gratuitamente para Android (Google Play Store) e iOS (App Store). O app mostra exatamente onde a Imagem Peregrina se encontra ao longo do percurso, permitindo que os devotos planejem sua participação.

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Além disso, todas as procissões serão transmitidas ao vivo pelo portal O Liberal, garantindo que fiéis de qualquer lugar possam participar virtualmente. Na televisão, a exibição será feita em parceria com a TV Cultura e a TV Brasil.

História e importância da Procissão Principal

O primeiro Círio ocorreu em 8 de setembro de 1793, no período do Brasil Colônia, instituído pelo então governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Maurício de Sousa Coutinho. Inicialmente, apenas a Trasladação e o Círio eram realizados: a Trasladação movimentava a imagem da capela para o Palácio do Governo, e no dia seguinte ocorria a procissão diurna em sentido inverso.

O achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por Plácido José de Souza em 1700, às margens de um igarapé, deu origem à construção da ermida que hoje abriga a Basílica Santuário. A imagem desaparecia e reaparecia no mesmo local, levando Plácido a criar a ermida, consolidando o local como centro de devoção.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o Círio de Nazaré movimenta milhões de devotos todos os anos em Belém.