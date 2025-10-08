Círio 2025: saiba quais são os 14 carros da primeira romaria do Círio de Nazaré

A primeira romaria oficial do Círio de Nazaré é o Traslado dos Carros, realizada sempre na quarta-feira que antecede o segundo domingo de outubro. A procissão abre o calendário das romarias oficiais, destacando 14 carros que simbolizam a devoção mariana, a cultura portuguesa, os promesseiros e a fé das famílias paraenses.

O Traslado foi instituído como romaria oficial em 2019, reunindo milhares de fiéis que acompanham o trajeto noturno com grande emoção. A cada ano, os carros seguem da Basílica Santuário de Nazaré até o estacionamento do Porto Futuro, onde ficam abrigados até a manhã do Círio.

Quantos carros participam da primeira romaria?

A primeira romaria do Círio reúne 14 carros oficiais, cada um com um significado específico dentro da festividade. A lista inclui elementos históricos, religiosos e culturais, muitos deles com décadas (ou até séculos) de tradição.

O que representa cada carro do Círio?

Carro da Saúde: criado em 2021, homenageia Santo Antônio Maria Zaccaria, fundador dos Barnabitas e médico. Representa a fé e a missão de salvar vidas.

criado em 2021, homenageia Santo Antônio Maria Zaccaria, fundador dos Barnabitas e médico. Representa a fé e a missão de salvar vidas. Carro Dom Fuas: remonta a 1805, em memória do milagre de Dom Fuas Roupinho, nobre português salvo por Nossa Senhora em 1182.

remonta a 1805, em memória do milagre de Dom Fuas Roupinho, nobre português salvo por Nossa Senhora em 1182. Carro de Plácido: simboliza o caboclo Plácido José de Souza, que encontrou a imagem de Nazaré no igarapé Murutucu.

simboliza o caboclo Plácido José de Souza, que encontrou a imagem de Nazaré no igarapé Murutucu. Carro da Sagrada Família: criado em 2017, representa a união das famílias em torno da fé cristã.

criado em 2017, representa a união das famílias em torno da fé cristã. Barca Portuguesa: xavega tradicional de Aveiro, doada em 1971. Representa o instrumento de “pescar cristãos”.

xavega tradicional de Aveiro, doada em 1971. Representa o instrumento de “pescar cristãos”. Barca da Guarda Mirim: introduzida em 1990, com participação de crianças da Guarda Mirim, substituindo a antiga barca dos escoteiros.

introduzida em 1990, com participação de crianças da Guarda Mirim, substituindo a antiga barca dos escoteiros. Carros dos Anjos: criados em 1972, transportam cerca de 200 crianças vestidas de anjos, acompanhando promesseiros.

criados em 1972, transportam cerca de 200 crianças vestidas de anjos, acompanhando promesseiros. Barca com Velas: doada por Chico Fonseca em 1982, simboliza o chamado à fé cristã.

doada por Chico Fonseca em 1982, simboliza o chamado à fé cristã. Barca Nova: mantém o simbolismo tradicional de evangelização.

mantém o simbolismo tradicional de evangelização. Barca com Remos: representa o esforço conjunto dos fiéis em direção à fé.

representa o esforço conjunto dos fiéis em direção à fé. Barca Cesto de Promessas: local onde os fiéis depositam seus pedidos e agradecimentos, queimados após o Círio.

Carro Berlinda leva a imagem de Nossa Senhora

Embora não faça parte da lista de carros temáticos, a Berlinda leva a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém em todas as romarias oficiais.

No Traslado dos Carros, ela acompanha o cortejo, ornamentado por artistas locais. A participação da imagem marca a bênção inicial das festividades.

Qual o trajeto e a duração da procissão dos Carros?

O percurso total da procissão tem cerca de 5 km, e seguirá da Basílica Santuário pela Avenida Nazaré pelas travessas 14 de Março e Antônio Barreto, seguindo pela Avenida Visconde de Souza Franco (Doca) e Rua Marechal Hermes, até o estacionamento do Porto Futuro. A duração prevista é de aproximadamente duas horas.

Avenida Nazaré

Travessa 14 de Março

Antônio Barreto

Avenida Visconde de Souza Franco (DOCA)

Rua Marechal Hermes

Estacionamento do Porto Futuro.