Malu Galli compartilha fotos em Belém durante o Círio de Nazaré e revela desejo

Malu Galli está fazendo sucesso com a sua interpretação na novela Vale Tudo. Enquanto na telinha tem passado por alguns momentos ruins como Celina, fora dela passou por um período de renovação em Belém do Pará durante o Círio de Nazaré 2025.

Galli compartilhou os registros nas redes sociais e o encanto pela cidade e pelas pessoas. Ela aproveitou a oportunidade para agradecer ao povo paraense e mostrar um pouco sobre o que viveu nesta época: "Obrigada povo de Belém [...] Quero voltar pra curtir a festa da Chiquita, o Auto, Alter do Chão, Marajó e outras maravilhas!".

Nos comentários da publicação, uma pessoa brincou, fazendo referência a sua personagem: "Até que enfim a tia Celina conseguiu viajar". A atriz Olivia Araujo também comentou e elogiou a cidade: "Belém é um encanto".

"Belém é um encanto. O norte do Brasil é único e precioso demais", disse uma terceira pessoa.

Um fã da novela Vale Tudo até deu uma dica para Manu Galli: "Ei tia Celina, bastava dar uma maniçoba crua pra Odete que ia ser óbito na hora sem deixar rastro".

Será que a atriz volta para viver mais experiências no Pará?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)