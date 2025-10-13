'Círio não se explica, se vive', diz Patrícia Poeta durante programa ao vivo em Belém

Patrícia Poeta vivenciou momentos em Belém que foram exibidos durante o programa “Encontro com Patrícia Poeta”, transmitido ao vivo nesta segunda-feira (13), na Estação das Docas. A edição especial, que tinha o Círio de Nazaré como foco, mostrou histórias inspiradoras, música e um passeio pelos encantos da capital paraense.

A apresentadora acompanhou a procissão do dia 12 de outubro como romeira e percorreu o trajeto da santa peregrina pelas ruas da capital paraense. “Participei tanto da Fluvial quanto da grande procissão. É uma experiência que toca a alma, que transcende o corpo. Fiz meu pedido com o coração e com a fé de que volto para agradecer — porque me falaram que ‘Nazinha’ sempre ouve quem fala com o coração”, disse Patrícia.

Como uma boa romeira, a global se emocionou ao longo do trajeto com os pagadores de promessas. “Me emocionei com um promesseiro ajoelhado. O joelho sangrando, ele estava emocionado. E as pessoas — até mesmo de outras religiões — ajudando e dando água. É realmente muito forte”, relembra.

Patrícia Poeta teve seu encontro inédito com a emoção e a fé de milhões de fiéis, fato que marcou profundamente sua vinda a Belém e ao Círio. “A fé e a devoção das pessoas são de uma beleza comovente. Elas não medem esforços para demonstrar o amor por Nossa Senhora de Nazaré. Vi lágrimas, sorrisos, promessas, agradecimentos... Por várias vezes me emocionei profundamente. É uma entrega sincera, pura, que nos ensina muito”, diz a apresentadora.

“O Círio não se explica, se vive. É a fé em essência, é o amor em sua forma mais genuína. É o encontro de milhões de corações movidos por gratidão e esperança. É o tipo de experiência que muda algo dentro da gente — pra sempre”, acrescenta Patrícia Poeta.

Programa especial de Círio

Toda essa emoção foi exibida durante o “Encontro com Patrícia Poeta”, que, além de histórias de devotos, teve como atração musical a cantora Gaby Amarantos, que também compartilhou suas histórias de fé. O Grupo de Carimbó Sancari apresentou a tradição da música e dança do Norte.

Durante o programa ao vivo, Gaby cantou “Quem É Esta Sombra Tão Bela” e “Dá-lhe Sal”. A artista compartilhou uma de suas graças alcançadas por meio da devoção a Nossa Senhora de Nazaré: “Todo ano é uma promessa nova, inclusive minha primeira música de novela, ‘Ex My Love’ [tema de Cheias de Charme], foi resultado de uma promessa [...], e não apenas entrou na trilha sonora como foi o tema de abertura”, disse. O pai de Gaby, Conrado dos Santos, esteve presente e surpreendeu a cantora.

Patrícia Poeta e os encantos de Belém

Patrícia Poeta percorreu alguns dos principais cartões-postais de Belém, em um roteiro inspirado na música “Voando pro Pará”, de Joelma.

Alguns dos pontos visitados foram o Ver-o-Peso — um dos mercados públicos mais antigos da América Latina, fundado no século XVII, famoso por suas ervas medicinais, temperos típicos e delícias regionais — e ela também saboreou o autêntico açaí paraense, servido fresco e acompanhado de peixe frito, farinha e camarão seco.

Outro destaque foi o VT sobre a Romaria Fluvial, uma das manifestações mais emocionantes do Círio, que reuniu cerca de 3 mil embarcações na Baía do Guajará, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A romaria representa a chegada da imagem da santa à capital e é um dos momentos mais simbólicos do evento, unindo fé e tradição em um espetáculo de devoção sobre as águas.