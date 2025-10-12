Capa Jornal Amazônia
Francisco Gil conta sobre sua experiência no Círio de Nazaré ao lado de Alane Dias

Em sua primeira vez acompanhando as procissões, o cantor disse que chegou "manso" e que está se familiarizando com o momento de fé e devoção

Bruna Dias e Gustavo Vilhena*
fonte

Alane Dias e Francisco Gil falam sobre o Círio 2025. (Bruna Dias/O Liberal)

A ex-BBB paraense, Alane Dias, e o cantor Francisco Gil, falaram com exclusividade ao Grupo Liberal sobre a primeira experiência do cantor nas procissões do Círio de Nazaré. Na noite do último sábado (11), o casal esteve presente na tradicional Varanda de Nazaré, a convite da cantora e idealizadora Fafá de Belém, e compartilharam juntos momentos de fé, devoção e emoção que tomaram conta de mais uma noite de trasladação. Neste domingo (12), o casal ressaltou a importância deste momento para eles e também sobre o primeiro contato de Francisco com o Círio de Nazaré

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Alane Dias destacou que o melhor conselho que poderia dar ao namorado era que ele se entregasse ao momento: "a melhor dica que eu poderia dar era que ele se entregasse de coração aberto a essa experiência que é única". Para Francisco Gil, o momento mais marcante do seu primeiro encontro foi o mistério da fé: "a fé e o mistério são coisas que andam juntas e aqui foi uma forma que eu tive de constatar isso de uma forma muito bonita. Essa devoção coletiva e, ao mesmo tempo, tão agregadora, é linda demais de ver", disse o cantor. 

Sobre a caminhada de agradecimento, Alane destaca que é uma caminhada contínua. "São tantas coisas que acontecem e que eu vou pedindo, que chega um momento em que me dou conta que tem coisas que eu estou vivendo e que já havia pedido em vários Círios. Então é sempre um momento de agradecer muito e pedir um pouquinho" contou a ex-BBB. 

Francisco disse que, em sua primeira vez no Círio de Nazaré, está conhecendo e se familiarizando antes de se envolver completamente. "Costumo ser uma pessoa que chego 'manso' nos lugares. Eu gosto de conhecer antes de me ver envolvido. Eu tô aqui pra conhecer, mas eu vou voltar e nas próximas vezes me sentindo pertencente", finalizou Gil

 

