Ao lado de Alane, Francisco Gil acompanha a Trasladação e relembra da mãe

Ex-BBB paraense e filho de Preta Gil celebram a fé e falam sobre emoção de viver o Círio 2025 juntos em Belém

Heloá Canali e Amanda Martins
fonte

Alane Dias e Francisco Gil na Varanda de Nazaré na noite da Trasladação (Carmem Helena/O Liberal)

Alane Dias, ex-BBB paraense, e o cantor Francisco Gil, filho da artista Preta Gil, acompanharam juntos a Trasladação neste sábado (11/10), direto da tradicional Varanda de Nazaré, um dos pontos mais emblemáticos da festa religiosa em Belém.

O casal compartilhou o momento de fé e emoção, refletindo sobre a importância do Círio na vida dos paraenses e a experiência de vivenciar essa celebração lado a lado. “O Círio sempre foi um momento muito especial para mim, e viver isso com quem amo é ainda mais significativo”, afirmou Alane, visivelmente emocionada.

Francisco destaca conexão com a fé amazônica

Francisco Gil, que já havia visitado a capital paraense outras vezes, contou que estar em Belém ao lado da namorada transformou sua relação com a festividade. “Já tinha vindo à terrinha dela, mas agora foi diferente. Através da Alane, tive a oportunidade de me aprofundar, de reconhecer a importância de estar aqui e de falar sobre tudo isso”, disse o cantor.

Ele também comentou que sua mãe, Preta Gil, esteve no Círio. "Ela era uma pessoa de muita fé e a devoção das pessoas tocava muito ela. É maravilhoso estar no Círio e poder viver um pouco do que ela viveu", disse o artista.

Francisco também contou que já experimentou sabores tradicionais da gastronomia paraense. “Lógico que já provei maniçoba e vatapá. A mãe da Alane, a dona Aline, fez questão”, contou, sorrindo.

Promessas e gratidão no Círio 2025

No ano passado, Alane participou da festividade para cumprir uma promessa feita antes de entrar no Big Brother Brasil. Este ano, ela reforçou o sentimento de gratidão que carrega pelo momento. “O que mais me emociona é ver a devoção das pessoas, seja na corda ou ajoelhadas, agradecendo. Eu sempre digo que só quero agradecer. Mas quando a imagem passa, a gente sente vontade de pedir também”, afirmou.

O casal segue em Belém participando das homenagens e celebrando o Círio, que neste ano reuniu milhões de fiéis em mais uma demonstração da fé do povo paraense.

 
