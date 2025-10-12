Varanda da Fafá emociona devotos durante o Círio de Nazaré com fé, música e homenagens

Em mais uma edição do Círio de Nazaré, a varanda mais famosa da procissão marcou presença com muita fé, devoção e amor à Nossa Senhora de Nazaré. O espaço, mais uma vez, fez lindas homenagens à padroeira dos paraenses e contou com vários convidados e artistas que visitaram Belém para acompanhar a Festa da Nazinha, que teve Fafá de Belém cantando e emocionando os devotos.

Trasladação

Em uma noite marcada por fé, emoção e celebração, a tradicional Varanda da Fafá, em Belém, foi novamente palco de encontros e homenagens durante a Trasladação do Círio de Nazaré, neste sábado (11).

O espaço, que se tornou um dos pontos mais emblemáticos da festividade, recebeu artistas, convidados e devotos que acompanharam a passagem da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os presentes, a atriz paraense Alane Dias viveu momentos de intensa emoção ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil.

“O Círio por si só já é um momento de muita fé, muita emoção. Trazer o Fran aqui outra vez é muito emocionante também”, disse a atriz, visivelmente tocada.

Francisco contou ter se encantado com as tradições e sabores locais.

“Já provei maniçoba, vatapá, peixe. A maniçoba foi ela que me apresentou”, brincou.

Quem também marcou presença foi Malu Galli, a Tia Celina da novela Vale Tudo, em sua primeira visita à capital paraense. Encantada com o calor humano do público, ela destacou o caráter inclusivo da celebração.

“É uma festa que une todas as crenças, muito bonita e muito especial. Tá sendo uma aula de cultura e história”, afirmou, sem esconder a curiosidade do público sobre o desfecho da novela.

A apresentadora Tati Machado, por sua vez, viveu intensamente sua estreia no Círio.

“Hoje até falei: ‘não vou nem passar rímel, porque o choro vai ser livre’. Estar aqui é muito especial”, disse, emocionada.

Ela contou ainda que foi recebida com muito carinho pelos paraenses e se rendeu às delícias locais.

“Comi feijão de Santarém, queijo do Marajó e comprei até lembranças do Ver-o-Peso. Estou vivendo intensamente o meu primeiro Círio.”

Círio

A tradicional Varanda da Fafá teve como destaque a cantora Fafá de Belém, que recebeu mais alguns convidados neste domingo.

Ela cantou e emocionou a todos quando a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré passou em frente à varanda.

Fafá contou com participações especiais em algumas músicas, cantando com as filhas, netas e também com a cantora paraense Zaynara.

O apresentador Fábio Porchat também participou da Varanda da Fafá e comentou sobre a dimensão de participar do Círio de Nazaré.

“É muito impressionante como a fé une as pessoas, modifica o que está acontecendo em torno. Quando a fé é usada para esse tipo de sentimento de bondade, é lindo, porque a gente vê que não importa se é pobre, se é preto, se é branco ou qual é a religião da pessoa. O importante é estar junto, com a mesma intenção e o mesmo calor no coração”, disse.

Quem também passou pela Varanda da Fafá foi a atriz Maria Eduarda de Carvalho, que recentemente esteve no elenco da novela Garota do Momento, da Rede Globo. Ela comentou sobre o poder que o Círio tem de ensinar o amor às pessoas.

“É um nível de sincretismo religioso, de respeito à tolerância, de elogio ao amor, ao afeto, à empatia — tudo que está tão em falta no mundo. Belém e o Círio de Nazaré são uma aula de humanidade. A gente tem muito a aprender com esse evento”, finalizou.