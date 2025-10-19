Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

O Liberal
fonte

Paraense revela frustração após estilista não entregar fantasia para o Baile da Sephora (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora paraense Theulyn Reis usou as redes sociais, no último sábado (18), para relatar um imprevisto antes de participar do Baile de Halloween da Sephora 2025. Segundo ela, o estilista responsável por sua fantasia não entregou o figurino no prazo combinado, o que a impediu de usar a produção planejada para o evento. O evento, que foi inspirada na temática ‘A Maquina do Tempo’, contou com participações de Anitta, Sabrina Sato e Bianca Andrade.

VEJA MAIS

image VÍDEO: influencer paraense lança trend ‘Aparelhagem Challenge’ para exaltar cultura do estado
O conteúdo publicado na noite desta segunda-feira (04/11) já tem mais 209 mil visualizações

image VÍDEO: Influencer paraense faz 'Cupuaçu do amor' em resposta a trend do 'morango do amor'; assista
Versão paraense da trend é criação da influencer de maquiagem Theulyn Reis

image 'Voando pro Pará': influencer cria trend em pontos turísticos de Belém; assista
Theulyn Reis recebeu elogios de grandes nomes da música do estado, como Joelma, intérprete da música, e Viviane Batidão

Nos Stories do Instagram, ela contou que a fantasia que havia encomendado representaria um símbolo cultural do Pará e vinha sendo preparada com antecedência. 

A influencer afirmou que estava ansiosa para apresentar a criação, especialmente após a repercussão positiva do ano anterior, quando marcou presença vestida como a personagem folclórica Matinta Pereira.

“Infelizmente, o estilista não entregou a minha fantasia. Eu estou muito triste, gente. Muito chateada! Porque não seria uma simples fantasia. Eu ia carregar um símbolo cultural muito importante do meu estado”, desabafou nos stories. 

Theulyn disse ainda que havia preparado uma produção completa, com planejamento, trilha sonora e conceito visual.

Sem a fantasia original, a paraense decidiu comparecer ao baile com um look alternativo: um figurino de época inspirado na série “Bridgerton”, que descreveu como ‘uma vibe de mocinha de época’. “Estou me sentindo muito bonita e acho que isso que importa”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

influenciadora Theulyn Reis

baile da sephora

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

TAPA NO VISU!

Thiaguinho muda visual e surge com tranças nagô, surpreendendo fãs; veja o vídeo

Cantor compartilhou vídeo com novo estilo em seu perfil no Instagram

19.10.25 15h16

ACABOU MESMO

Após anunciar separação, Júlio Cocielo é visto com os filhos e sem aliança em festa

Ausência da aliança por parte do youtuber reforçou o fim do casamento de oito anos

19.10.25 14h55

CELEBRIDADES

O que causou a morte de Ace Frehley? Ex-guitarrista do Kiss sofreu queda em estúdio; saiba mais

Acidente ocorreu no estúdio de sua casa em Nova Jersey e resultou em hemorragia grave

19.10.25 14h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACABOU MESMO

Após anunciar separação, Júlio Cocielo é visto com os filhos e sem aliança em festa

Ausência da aliança por parte do youtuber reforçou o fim do casamento de oito anos

19.10.25 14h55

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

CELEBRIDADES

O que causou a morte de Ace Frehley? Ex-guitarrista do Kiss sofreu queda em estúdio; saiba mais

Acidente ocorreu no estúdio de sua casa em Nova Jersey e resultou em hemorragia grave

19.10.25 14h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda