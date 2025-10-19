Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

A influenciadora paraense Theulyn Reis usou as redes sociais, no último sábado (18), para relatar um imprevisto antes de participar do Baile de Halloween da Sephora 2025. Segundo ela, o estilista responsável por sua fantasia não entregou o figurino no prazo combinado, o que a impediu de usar a produção planejada para o evento. O evento, que foi inspirada na temática ‘A Maquina do Tempo’, contou com participações de Anitta, Sabrina Sato e Bianca Andrade.

Nos Stories do Instagram, ela contou que a fantasia que havia encomendado representaria um símbolo cultural do Pará e vinha sendo preparada com antecedência.

A influencer afirmou que estava ansiosa para apresentar a criação, especialmente após a repercussão positiva do ano anterior, quando marcou presença vestida como a personagem folclórica Matinta Pereira.

“Infelizmente, o estilista não entregou a minha fantasia. Eu estou muito triste, gente. Muito chateada! Porque não seria uma simples fantasia. Eu ia carregar um símbolo cultural muito importante do meu estado”, desabafou nos stories.

Theulyn disse ainda que havia preparado uma produção completa, com planejamento, trilha sonora e conceito visual.

Sem a fantasia original, a paraense decidiu comparecer ao baile com um look alternativo: um figurino de época inspirado na série “Bridgerton”, que descreveu como ‘uma vibe de mocinha de época’. “Estou me sentindo muito bonita e acho que isso que importa”, disse.