VÍDEO: influencer paraense lança trend ‘Aparelhagem Challenge’ para exaltar cultura do estado

A influenciadora paraense Theulyn Reis chamou a atenção dos seguidores ao lançar mais uma trend que celebra os elementos culturais do Pará: o #AparelhagemChallenge. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (04/11) ela uniu cenas gravadas em casa e em uma festa de aparelhagem do Crocodilo, um dos principais representantes do estilo na região. O conteúdo já tem mais de 209 mil visualizações.

No vídeo, Theulyn aparece vestindo a camisa dos times paraenses Clube do Remo e Paysandu, representando as duas grandes torcidas locais. Ela encenou movimentos tradicionais dos bailes de aparelhagem, incluindo a “tremidinha” e o “sal”, e incorporou trechos de tecnomelody, ritmo popular no estado.

“Minha intenção é mostrar para o Brasil como o Norte é rico de cultura e arte. Meu maior orgulho é ser daqui”, escreveu na legenda do post, ressaltando sua motivação para promover os elementos culturais da região.