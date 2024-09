Influenciadora Mari Maria estará em Belém nesta sexta-feira, 04

A empresária e influenciadora Mari Maria é conhecida nas redes sociais pelos seus tutoriais de make, estará em Belém na próxima sexta-feira (04).

Com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, ela saiu do mundo online para produzir a sua própria linha de maquiagem. Agora conhecida mundialmente, principalmente depois que ela cedeu a patente de pincel à Kylie Jenner, Mari Maria é sensação entre os amantes de maquiagem.

“A Maquiagem tem o poder de transformar não só a autoestima, mas a alma de cada mulher, deixando-a confiante para ser o que ela quiser", disse Mari ao lançar sua linha de make.

A influenciadora estará em Belém para o lançamento da Sephora, rede francesa que comercializa maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados com o cabelo.

Além de Mari Maria, a influenciadora paraense, sensação do Tiktok, Theulyn Reis.