Alice Wegmann recria foto de infância com Sandy: 'Sonhos não envelhecem'

Alice Wegmann surpreendeu os seguidores ao comparar uma foto atual ao lado da cantora Sandy com um registro da infância. No registro antigo, feito no início dos anos 2000, a intérprete de Solange Duprat ainda era criança e tietava a artista nos bastidores de um programa.

“Sonhos não envelhecem. A gente também não, não é, Sandy?”, brincou ela na legenda. Imediatamente, a irmã de Junior Lima foi exaltada pelos internautas. “A Sandy envelhecendo 5 minutos de uma foto para outra”, disse um internauta. “Não mudaram nada”, apontou uma fã.

O primeiro encontro aconteceu quando a atriz estava no Projac, aos sete anos. “A foto com a Sandy foi num dia em que fui a um 'Domingão do Faustão'. Nem pensava em ser atriz ainda. Eu fazia ginástica olímpica na época”, relembrou Alice.