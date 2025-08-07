Capa Jornal Amazônia
Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne

Estadão Conteúdo

Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, homenageou o marido nesta quinta-feira, 7, dia em que o cantor completa 83 anos. "Papito, muita saúde e paz! Te amo", escreveu a empresária ao compartilhar um vídeo que mostra momentos de carinho entre o casal.

Paula Lavigne e Caetano Veloso se casaram em 1986. Juntos, eles tiveram dois filhos: Zeca, nascido em 1992, e Tom Veloso, nascido em 1997. O casal se separou em 2004, após 18 anos de casamento, mas reatou em 2016 e continua junto desde então.

Em 2023, Paula Lavigne participou do episódio de estreia do programa Angélica: 50 & Tantos e comentou sobre como é ser casada com um grande nome da música brasileira. "Eu cito sempre a Giulietta Masina atriz italiana que foi casada com Federico Fellini, que perguntaram para ela: 'como é ser casada com um gênio?'. E ela disse: 'É muito melhor que ser casada com um idiota'. É muito bom", disse.

'Eu sou foda'

O perfil oficial de Caetano Veloso também publicou um vídeo em homenagem ao aniversário de 83 anos do artista, com trechos de entrevistas marcantes ao longo da carreira dele. Em uma delas, Caetano responde aos críticos: "Tem muita gente que tem problema com a gente, de música popular porque a gente é foda. A verdade é essa! Chico Buarque é foda, eu sou foda, Milton Nascimento é foda, Gilberto Gil é foda. Djavan é foda."

Palavras-chave

CAETANO VELOSO

ANIVERSÁRIO
.
