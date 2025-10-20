Capa Jornal Amazônia
Exposição inédita ‘Você Já Escutou a Terra?’ chega ao Museu do Estado do Pará

Com entrada gratuita, a mostra imersiva promete chamar o público a refletir sobre a relação entre humanos e o planeta

O Liberal
fonte

Bastidores da exposição 'Você Já Escutou a Terra ?' (Divulgação)

A partir do dia 25 de outubro, o Museu da Pessoa inaugura a exposição “Você já Escutou a Terra?”, no Museu do Estado do Pará, com entrada gratuita. A mostra propõe uma experiência imersiva com uma escuta biocêntrica, que reconhece todas as formas de vida como igualmente valiosas. A partir disso, o público passa a refletir sobre a relação entre humanos e o planeta.

Com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, expografia de Marcelo Larrea, textos curatoriais de Rita Carelli e trilha imersiva de Benjamin Taubkin, o projeto faz parte da programação “Vidas, Vozes e Saberes em um Mundo em Chamas”, realizada pelo Museu da Pessoa em 2025. 

“De onde nós viemos e para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo com essa experiência? A Terra tem resposta para todos nós, nos lugares de onde nós nos originamos. Acredito que, se a gente conseguisse abrir o pensamento para esse movimento biocêntrico, a gente ia entender também porque os povos nativos, os povos originários, são tão agarrados aos seus lugares de origem. Eu percebo que isso é uma atitude biocêntrica. E é interessante que ela articula também uma ideia de comunidade. É comum, não é individual. O jeito de estar na Terra é comum, é coletivo”, afirma o curador Ailton Krenak.

 “Ao longo de nossa trajetória, exposições, mostras audiovisuais e projetos educativos têm ampliado o diálogo com diferentes públicos e visibilizado como as histórias de vida são ferramentas de transformação social. É nessa perspectiva que apresentamos essa exposição, convidando cada visitante a se reconhecer como parte dessa grande teia comum de vida”, afirma Karen Worcman, curadora e fundadora do Museu da Pessoa.

 A “Você já Escutou a Terra?” está organizada em quatro módulos que se conectam em um percurso narrativo contínuo. A visita começa na “Cabine Manto”, onde cada pessoa pode gravar sua própria história em resposta à pergunta que se faz no nome da mostra. Em seguida, o público é convidado a atravessar “O Manto”, um ambiente imersivo coberto por uma grande peça coletiva confeccionada com resíduos e tecidos vindos de diferentes regiões do Brasil. Esse espaço, iluminado por jogos de luz e embalado por uma trilha sonora composta por Benjamin Taubkin, simula a crosta terrestre e provoca uma escuta ampliada, misturando vozes humanas, sons da natureza e ruídos do cotidiano.

 O percurso segue para “Rios de Memória”, onde histórias de vida registradas nos seis biomas brasileiros entre 2024 e 2025 se encadeiam como em um grande rio narrativo. A seleção foi editada pela escritora Rita Carelli e está acompanhada de elementos visuais artísticos e QRCodes que permitem ao visitante  acessar as histórias registradas nas vozes de paraenses. 

A experiência se encerra em “Fala, Museu da Pessoa”, um posfácio que apresenta a história da instituição, os bastidores da criação da exposição e os parceiros envolvidos. Nesse espaço, o público também encontra vídeos de making of, falas de Ailton Krenak e depoimentos das comunidades participantes, além de informações sobre os biomas e os desafios sociais e climáticos que atravessam a exposição.

“O Manto” é o símbolo central da exposição, ele foi tecido ao longo de 2024 e 2025 em diferentes regiões do Brasil, em oficinas que reuniram mais de 200 pessoas e 15 organizações parceiras. A peça foi confeccionada a partir de resíduos coletados em mutirões e tecidos produzidos por comunidades e instituições culturais, compondo um grande “manto de histórias e resíduos”. Cada fragmento traz marcas de memória e das paisagens por onde passou, transformando resíduos em símbolo de vida, continuidade e pertencimento.

Agende-se

Data: 25 de outubro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026
Hora: terça a sexta, das 10h às 16h; sábados e domingos, das 11h às 17h
Local: Museu do Estado do Pará (Palácio Lauro Sodré) – Praça Dom Pedro II, s/n, Cidade Velha, Belém – PA.
Entrada gratuita.
 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Cultura
