O Liberal chevron right Cultura chevron right

Verdade não fica escondida, diz Fernando Sampaio sobre expulsão de Gaby Spanic de A Fazenda

Estadão Conteúdo

Fernando Sampaio, eliminado recentemente de A Fazenda 17, usou as redes sociais para comentar a expulsão de Gaby Spanic do reality show da Record. O ator não poupou críticas à atriz venezuelana e classificou a saída dela como uma "grande cena" dentro do confinamento.

Em uma série de Stories no Instagram, o ex-peão ironizou o gesto da colega de confinamento, que deu um tapa no rosto de Tàmires Assîs durante uma dinâmica. "Uma pessoa que sempre me chamou de agressor deu um tapa na cara de quem dizia ser amiga dela. Mas isso tudo foi mais uma grande cena dessa senhora que vocês chamam de estrela da teledramaturgia venezuelana, mexicana... Pelo amor de Deus, né, gente?", disse.

O ator também defendeu a expulsão de Gaby: "Expulsa é o que ela merece ser, para aprender que não deve agredir ninguém", afirmou, reforçando o posicionamento da produção do programa.

Sampaio não poupou críticas às justificativas da atriz para o gesto e questionou a coerência de Tàmires ao reagir de forma diferente do esperado após o tapa. Ele relembrou um episódio anterior em que jogou água na participante, reconhecendo o erro, mas contrastando com a reação dela.

"Ela chorou três dias porque eu joguei água nela, mas a pessoa que deu um tapa nela estava abraçando", observou.

O ator ainda se posicionou sobre as acusações feitas por Gaby de que ele seria agressivo dentro do programa, classificando-as como falsas e como parte de um contexto de manipulação durante a formação de uma roça em que foi eliminado.

"Vocês acreditaram na Gaby, acreditaram na Tàmires e em outra participante que não quero nem citar o nome. Aí, quando eu fui para a roça, vocês me tiraram do programa. Agora aguentem! Durmam com a verdade! Porque a verdade é a verdade, e não vai ficar escondida jamais", declarou.

Por fim, Fernando pediu que os seguidores que estavam enviando mensagens de arrependimento por terem contribuído para sua eliminação parassem de tentar contato. "Não tem mais por que vocês me mandarem direct, virem me pedir perdão e dizer que eu estava com a razão", concluiu.

Palavras-chave

TV

A FAZENDA

GABY SPANIC

EXPULSÃO

Fernando Sampaio
Cultura
