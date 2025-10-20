Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Além de Gaby Spanic, quem mais já foi expulso do reality A Fazenda?

Estadão Conteúdo

A expulsão de Gaby Spanic de A Fazenda 17 nesse domingo, 19, entrou para a lista de momentos mais tensos do reality. A atriz venezuelana deu um tapa em Tàmires Assîs durante uma dinâmica, em um ato de "protesto" contra uma suposta violência dentro do confinamento.

Ao longo de 17 edições, o programa da Record registrou outras situações em que o limite entre o jogo e o descontrole foi ultrapassado, resultando em expulsões; relembre:

Rachel Sheherazade - A Fazenda 15 (2023)

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 após uma briga com Jenny Miranda. A discussão começou após a jornalista se negar a cuidar das ovelhas da sede, tarefa demandada pela influenciadora, que era fazendeira da semana.

Ao final, ninguém ficou encarregado de cuidar das ovelhas e os participantes enfrentaram uma punição de 48h sem gás. Mais tarde, em conversa com André e Lucas, a jornalista afirmou que a influenciadora já teria "atacado duas pessoas e acusado uma terceira de agressão".

"Ela vem para cima mesmo", comentou ela na ocasião. A cena da agressão, porém, não foi transmitida.

Tiago Ramos e Shayan Haghbin - A Fazenda 14 (2022)

Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de A Fazenda 14, em 2022, após uma confusão que terminou com agressão na madrugada depois da eliminação de Thomaz Costa.

Em comunicado aos demais participantes, a produção alegou que a decisão foi tomada porque "ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

Pelas imagens das câmeras do confinamento, foi possível ver o momento em que Shayan e Tiago iniciam um bate boca e depois seguem trocando empurrões e cotoveladas. O modelo ainda teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa.

Nego do Borel - A Fazenda 13 (2021)

O cantor Nego do Borel foi expulso da 13ª edição de A Fazenda. Ele foi investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello.

Em alguns vídeos da transmissão é possível perceber que a modelo aparentava estado de embriaguez após uma festa que começou na noite de sexta-feira, 24. Enquanto os participantes se preparavam para dormir, MC Gui comenta, ao perceber Nego do Borel na mesma cama que Dayane Mello: "Day, se você quiser ficar aí, você responde. Papo sério. Se ela não responder, você sai, Nego".

Na sequência, outros confinados comentam sobre ela estar "completamente bêbada". Durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

Phellipe Haagensen - A Fazenda 11 (2019)

Phellipe Haagensen foi expulso do reality show em 2019, após ter dado um beijo sem consentimento em Hariany. Após o ocorrido, o ator chegou a declarar: "Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu uma vontade de beijar, sim".

Catia Paganote - A Fazenda 10 (2018)

A ex-paquita Catia Paganote foi expulsa da 10ª edição de A Fazenda no dia 29 de novembro de 2018. Durante um jogo de 'aquabol' na piscina, Catia se estranhou com Evandro Santo e acabou lhe dando um tapa no rosto. A produção do programa decidiu expulsá-la no dia seguinte.

Nadja Pessoa - A Fazenda 10 (2018)

Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de A Fazenda. Após uma discussão com os participantes Caique Aguiar e Fernanda Lacerda, Nadja deitou-se em sua cama com o humor alterado. Pouco depois, Caique foi para o local provocá-la, quando, então, ela deu chutes em sua perna.

A produção considerou a agressão física como a motivação para ser expulsa do programa.

Duda Yankovich - A Fazenda 2 (2011)

A lutadora sérvia Duda Yankovich foi expulsa de A Fazenda em 2011, após dar um tapa em Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.

Na ocasião, o apresentador Britto Jr. ressaltou a trajetória correta da lutadora dentro do programa, mas afirmou que a produção não poderia deixar passar o que foi considerado como uma agressão.

