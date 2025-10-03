Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

O cantor paraense Daniel Sobral está entre os quatro finalistas do reality musical ‘Estrela da Casa’, da TV Globo, que chega à reta final com apresentações marcadas para este sábado (4) e segunda-feira (6). A competição reúne também os participantes Hanii, Juceir Jr e Thainá Gonçalves, que disputam o título de campeão nesta edição.

Com as maiores notas do oitavo festival, Hanii e Juceir Jr garantiram vaga direta na final. Já Sudário, Janício, Daniel Sobral e Thainá Gonçalves ficaram na zona de eliminação. O júri convidado - formado por Gustavo Mioto, Zizi Possi e Liminha - optou por salvar Thainá Gonçalves, e, com notas menores, Sudário e Janício deixaram a disputa.

Final terá duas etapas

Conforme a produção, a final será dividida em duas etapas. Na primeira, os finalistas se apresentam neste sábado (4), e as notas obtidas serão somadas às da grande final, na segunda-feira (6). Na última noite, cada participante cantará duas músicas, com votação do público a cada apresentação. A soma das pontuações determinará o vencedor da temporada.

Natural de Benevides, Daniel Sobral, 33 anos, é cantor de música gospel. Filho de pastor, começou a cantar na igreja e, aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte para estudar em um centro de treinamento ministerial, onde aprendeu a tocar violão e iniciou a carreira de compositor.

Ao longo da trajetória, o artista venceu quatro concursos musicais e lançou seu primeiro álbum autoral em 2018. Atualmente, atua como ministro de louvor em sua igreja. Suas composições já foram gravadas por nomes como Keilla Júnia, banda Preto no Branco, Rebeca Carvalho e a dupla André e Felipe. Entre suas influências musicais estão Coldplay, Creed e Red Hot Chili Peppers.