Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

Amanda Martins
fonte

Daniel Sobral (TV Globo)

O cantor paraense Daniel Sobral está entre os quatro finalistas do reality musicalEstrela da Casa’, da TV Globo, que chega à reta final com apresentações marcadas para este sábado (4) e segunda-feira (6). A competição reúne também os participantes Hanii, Juceir Jr e Thainá Gonçalves, que disputam o título de campeão nesta edição.

VEJA MAIS

image Paraense garante imunidade na estreia do Estrela da Casa 2025
Daniel Sobral emocionou o público com sua apresentação e agora segue para a próxima fase sem risco de eliminação

image 'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda
Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

image Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'
O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

Com as maiores notas do oitavo festival, Hanii e Juceir Jr garantiram vaga direta na final. Já Sudário, Janício, Daniel Sobral e Thainá Gonçalves ficaram na zona de eliminação. O júri convidado - formado por Gustavo Mioto, Zizi Possi e Liminha - optou por salvar Thainá Gonçalves, e, com notas menores, Sudário e Janício deixaram a disputa.

Final terá duas etapas

Conforme a produção, a final será dividida em duas etapas. Na primeira, os finalistas se apresentam neste sábado (4), e as notas obtidas serão somadas às da grande final, na segunda-feira (6). Na última noite, cada participante cantará duas músicas, com votação do público a cada apresentação. A soma das pontuações determinará o vencedor da temporada.

Natural de Benevides, Daniel Sobral, 33 anos, é cantor de música gospel. Filho de pastor, começou a cantar na igreja e, aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte para estudar em um centro de treinamento ministerial, onde aprendeu a tocar violão e iniciou a carreira de compositor.

Ao longo da trajetória, o artista venceu quatro concursos musicais e lançou seu primeiro álbum autoral em 2018. Atualmente, atua como ministro de louvor em sua igreja. Suas composições já foram gravadas por nomes como Keilla Júnia, banda Preto no Branco, Rebeca Carvalho e a dupla André e Felipe. Entre suas influências musicais estão Coldplay, Creed e Red Hot Chili Peppers.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Estrela da Casa

Daniel Sobral

Reality show

Tv Globo

televisão

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

SURPRESA

VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém

Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

03.10.25 19h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

LITERATURA

Onde estão os herdeiros de Eneida de Moraes?

Editoras procuram sem sucesso parentes da escritora paraense Eneida de Moraes na busca de autorização para reeditar as obras

04.10.25 0h17

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

gastronomia amazônica

Armazém da Gastronomia no Porto Futuro será inaugurado neste sábado (4), em Belém

Com a participação de 15 empreendimentos locais, o projeto oferece uma experiência diversa, que destaca sabores e produtores da região

03.10.25 21h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda