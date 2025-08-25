Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

A partir desta segunda-feira, 25, os paraenses estarão ligados no 'Estrela da Casa'. Com Nirah e Daniel Sobral representando o Estado, o público terá mais um reality para acompanhar. O programa tem exibição diária na TV Globo, também estará disponível ao vivo e na íntegra no Globoplay. Já os assinantes do streaming ainda poderão conferir a live 'Palco Estrela da Casa', após as eliminações, e ajudar a eleger o 'Hitmaker' da semana ouvindo as músicas dos competidores.

Os 14 participantes ficaram confinados há alguns dias antes da estreia oficial do reality. Ao ser despedir de Belém antes de embarcar para o Rio de Janeiro, Nirah ainda se mostrou incrédula sobre a sua participação. "Parece que minha ficha não cai", comentou ao se despedir do marido Igor Pires.

A cantora, de 30 anos, também é compositora, mesmo não tocando instrumentos, ela gosta de se envolver em todas as partes da criação de suas músicas, desde o designer dos álbuns até a distribuição.

Já o paraense Daniel Sobral vai representar a música gospel no ‘Estrela da Casa’. Ele é filho de pastor e criado com os ensinamentos da igreja evangélica Assembleia de Deus. Aos 18 anos, ele recebeu uma oportunidade para ingressar em um seminário, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde mora atualmente.

Na sua despedida, Daniel também vibrou ao reunir os amigos e a família antes da viagem. “Curtindo esses últimos momentos com meus amigos”, contou o representante do gospel.

No 'Estrela da Casa' o público vai acompanhar de perto a jornada musical dos competidores em uma verdadeira experiência imersiva, onde espetáculo e bastidor se conectam. Quatro oficinas vão ocorrer semanalmente, que vão agregar conhecimentos que os cantores, além disso esses ensinamentos vão preparar os artistas para a rotina de shows e performances ao longo da semana.

A oficina de musicalidade vai contar com profissionais renomados do meio musical ensinando dicas valiosas. Na oficina de voz, será a hora de melhorar as habilidades vocais dos participantes, com o desenvolvimento de técnicas que serão fundamentais para eles se destacarem ao longo da competição. Já na oficina de corpo, os cantores vão aprender a melhor maneira de se movimentar no palco e se conectar com a plateia, algo essencial para uma grande estrela. O aprendizado dos cantores sobre a vivência no universo musical fica por conta da oficina com convidados de mercado, que conta com um profissional a cada semana para compartilhar conhecimentos com os participantes sobre temas variados.

A música estará presente em todas as provas da nova temporada do ‘Estrela da Casa’, e três delas terão como prêmio a imunidade dos vencedores. No ‘Desafio - Estrela da Casa’, os participantes são divididos em grupos e têm que compor músicas semanalmente. Apenas o grupo vencedor avança para a prova ‘Dono do Palco’, no dia seguinte.

A prova ‘Dono do Palco’, ao vivo, vale uma das imunidades da semana. A disputa pode testar a habilidade musical dos participantes, seus conhecimentos sobre o mundo da música, a memória dos cantores, entre outros desafios. Além da imunidade, o ganhador ainda indica duas pessoas para o ‘Duelo’ e ganha um feat com o famoso que vai visitar o Centro de Treinamento naquela semana. Os indicados pelo ‘Dono do Palco’ duelam ao vivo, dentro do Centro de Treinamento. Esta disputa virou um ‘Duelo’ “do bem”, já que os dois concorrem a uma imunidade. Eles apresentam uma música selecionada aleatoriamente de um repertório comum aos dois e o público é quem decide o vencedor. Os votos são ilimitados e por nota, de 7 a 10. Quem tiver a maior pontuação, garante o benefício.

Outra imunidade da semana pode ser conquistada através da ‘Prova do Jingle’. Nela, os participantes terão o desafio de criar um jingle para um produto ou para uma campanha publicitária. O anunciante vai compartilhar os ativos da campanha e os cantores, divididos em grupos, terão que criar algo na hora. Uma segunda etapa vai definir quem fica imune.

Mais performances, mais shows

Todos os participantes se apresentam no ‘Festival’, e aqueles que não estiverem imunes encaram uma avaliação popular para definição do eliminado. Durante as performances, o público atribui notas de 7 a 10, quantas vezes quiser. Os três participantes que obtiverem menores médias são avaliados por jurados, que escolhem um para salvar. O time de jurados é formado por convidados volantes, sendo três a cada semana; são cantores, profissionais do meio musical e artistas ligados à música. O competidor com menor nota na avaliação popular, entre os dois restantes, deixa o programa.

Nesse mesmo dia, as músicas apresentadas pelos participantes são lançadas para o público nas plataformas de áudio. A canção que tiver mais plays no gshow e no Globoplay define o ‘Hitmaker’ da semana, que será revelado às segundas-feiras, com direito a um quadro decorativo no Estúdio Musical do Centro de Treinamento.

Também na rotina semanal, um cantor convidado levará para dentro do Centro de Treinamento a ‘Visita do famoso’, um papo sobre trajetória artística com quem entende bem do assunto. No mesmo dia, ao vivo, ele faz um show exclusivo para o reality e canta uma música com o ‘Dono do Palco’.

Já no momento ‘Clássicos - Estrela da Casa’, divididos em duplas ou trios, os participantes se apresentam no programa ao vivo, uma vez por semana, homenageando grandes nomes e movimentos musicais que marcaram época. A disputa vale uma premiação surpresa, e o grupo vencedor também será definido pela nota do público.

Com foco ainda maior no desenvolvimento musical, as relações interpessoais viram pano de fundo desta temporada. Os participantes não votam mais uns nos outros. A convivência, fruto do confinamento dos cantores, será apenas um elemento a mais do programa. Ela está a serviço de mostrar a trajetória desses artistas, sua evolução e aprendizados.