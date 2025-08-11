Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lucas Lima irá apresentar programa com eliminados do 'Estrela da Casa'

Intitulado Palco Estrela da Casa, a atração será exibida no Gshow e no Globoplay logo após o fim da transmissão ao vivo

Estadão Conteúdo
fonte

Lucas Lima (Reprodução / Redes sociais)

Lucas Lima está entre as novidades da segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Rede Globo comandado por Ana Clara. Nesta segunda-feira, 11, a emissora anunciou que o músico irá apresentar um programa inédito com eliminados do programa.

Intitulado Palco Estrela da Casa, a atração será exibida no Gshow e no Globoplay logo após o fim da transmissão ao vivo do programa. Além de conversar com participantes que deixarem o reality, Lucas também irá mostrar bastidores do programa.

Também na segunda, a Globo anunciou que o reality contará com mudanças de formato. Dentre as novidades, está o desafio Jukebox - em que uma música será sorteada e pode não ser uma canção em que os participantes estão acostumados a cantar -, um novo palco e mais de 100 convidados do cenário musical.

Na segunda edição, Michel Teló também entra para a equipe do programa e assume a função de mentor. A estreia do Estrela da Casa está marcada para o próximo dia 25. Veja a lista dos participantes do reality aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Estrela da Casa

Programa

Eliminados
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

sem vergonha

Andressa Urach fala sobre relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Dei bem gostoso'

Modelo contou detalhes do encontro com o jogador e disse que se arrepende por envolvimento com homem comprometido

23.07.25 15h48

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda