Paraense garante imunidade na estreia do Estrela da Casa 2025

O cantor gospel Daniel Sobral, de 33 anos, foi um dos grandes destaques da estreia do Estrela da Casa 2025, realizada nesta segunda-feira (25). Natural do Pará e atualmente morando em Minas Gerais, onde cursa um seminário, ele conquistou o público com a interpretação de “Jeová Jireh” e garantiu imunidade na competição ao alcançar a expressiva nota 9,50, que lhe garantiu o segundo lugar. A paraense Nirah obteve a nota 8,77 e está em décimo lugar.

Na mesma noite, outro participante, Juceir Jr, do Rio de Janeiro, também ficou imune ao obter a maior nota da estreia, 9,52, com a canção “Corazón Partío”.

O Show Especial de abertura contou ainda com a performance de Michel Teló, que interpretou o clássico “Tocando em Frente”. Em seguida, os 14 competidores apresentaram estilos variados, indo do gospel ao tecnomelody, passando por MPB, pop romântico, forró, R&B e sertanejo.

Daniel Sobral, que deixou o Pará para seguir sua vocação religiosa e musical, emocionou com sua apresentação e agora segue para a próxima fase sem risco de eliminação.