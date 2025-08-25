'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

A partir das 22h25, após a novela “Vale Tudo”, o Brasil vai conhecer um pouco mais de Nirah. A paraense que está na nova temporada do “Estrela da Casa”, na TV Globo, conversou com o Grupo Liberal com exclsuividade. Ela vai mostrar suas qualidades musicais além de aprender um pouco mais na atração.

“Por amar o meu Estado, por amar nossa gente batalhadora, tenho quase que uma obrigação de nos honrar em cenário nacional. Eu espero que nós possamos mostrar nosso estado juntos, nossa cultura que é nosso maior patrimônio”, disse a cantora.

Além dela, também está na edição Daniel Sobral, que atualmente mora em Minas Gerais, local que construiu a sua carreira na cena gospel.

A nova temporada do programa terá 8 estilos musicais sendo representados: pagode, gospel, R&B, pop romântico, sertanejo, MPB, forró e tecnomelody. Este último será comandado apenas por Nirah, que já mostrou um pouco da sua veia artística no The Voice Brasil em 2016.

“A ansiedade já se tornou constante na minha vida (risos). O coração vibrando música, vontade de crescer e mostrar para o mundo os sons que vem da Amazônia, que vem do Pará!”., diz emocionada a cantora.

Já para a estreia, o “Estrela da Casa” terá uma dinâmica valendo duas Imunidades com show ao vivo. Os 14 participantes farão um show, e o público votará em suas apresentações. Os dois mais votados serão imunizados. Durante as apresentações, os espectadores podem dar notas de 7 a 10 no site do gshow. A votação é ilimitada, e para participar, basta fazer um cadastro no site.

Confiante na sua participação, Nirah está pronta para dar o seu melhor na tela global. “Graças a Deus tive o amparo de uma equipe maravilhosa. Meu marido Igor Pires sempre foi incansável pra me proporcionar o melhor que podia. E com isso eu me sinto pronta, preparada e querendo nos representar nos palcos da Globo”, finaliza a cantora.