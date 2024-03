Atriz Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro anunciam gravidez; ‘Recomeço de caminho’

Os atores Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro vão ter um filho. O anúncio da gravidez foi feito pela atriz nas redes sociais nesta quarta-feira, 27, com a divulgação de um desenho de sua filha Nina, em que aparece uma barriga com um bebê dentro. Mel, que é também apresentadora e autora, escreveu na legenda que espera um filho do ator.

“12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo”, iniciou a atriz em sua postagem.

“Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo”, completou.

Rodrigou se manifestou nos comentários: “Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer”.

A matéria possui informações da Vogue.