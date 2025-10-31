Capa Jornal Amazônia
Cultura

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

Hannah Franco
fonte

Saiba onde assistir e que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia em Belém (Global Citizen / Reprodução Instagram)

A Globo confirmou que será a responsável pela transmissão oficial do Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece neste sábado (1º), em Belém. O festival será exibido em diferentes plataformas do grupo: TV Globo, Multishow e Globoplay, que estará aberto para não-assinantes. A transmissão ao vivo começa às 18h50, com apresentação de Dedé Teicher e Guilherme Guedes, diretamente do Estádio do Mangueirão.

O evento terá apresentações de grandes nomes da música, como AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas. Os melhores momentos serão exibidos na TV Globo, logo após o programa Altas Horas.

VEJA MAIS

image Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento
Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

image Como chegar no Global Citizen Festival? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão
Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

Esta será a primeira edição do festival na América Latina que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

A apresentação do evento será conduzida por Alane Dias, Ricardinho, Luiza Zveiter, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss Isabelle Nogueira, com participações de Rodrigo Santoro Estêvão Ciavatta.

Onde assistir ao Global Citizen Festival ao vivo e de graça?

O público poderá assistir ao Global Citizen Festival: Amazônia ao vivo e gratuitamente pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para não-assinantes neste sábado (1º).

Os melhores momentos também serão exibidos na TV Globo, logo após o Altas Horas.

Que horas começa a transmissão ao vivo do Global Citizen Festival?

A transmissão oficial do festival pela Rede Globo começa às 18h50, com apresentação de Dedé Teicher e Guilherme Guedes, diretamente de Belém.

A dupla comandará entrevistas, bastidores e os principais shows do evento em tempo real.

Que horas abrem os portões e começa o Global Citizen Festival em Belém?

Os portões do Estádio do Mangueirão serão abertos às 16h, e o público poderá participar de atividades interativas e apresentações musicais do lado de fora, a partir das 15h, em uma programação especial promovida pelo Banco do Brasil.

O show principal está marcado para 17h30. O encerramento está previsto para por volta da meia-noite.

