Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

A Globo confirmou que será a responsável pela transmissão oficial do Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece neste sábado (1º), em Belém. O festival será exibido em diferentes plataformas do grupo: TV Globo, Multishow e Globoplay, que estará aberto para não-assinantes. A transmissão ao vivo começa às 18h50, com apresentação de Dedé Teicher e Guilherme Guedes, diretamente do Estádio do Mangueirão.

O evento terá apresentações de grandes nomes da música, como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas. Os melhores momentos serão exibidos na TV Globo, logo após o programa Altas Horas.

VEJA MAIS

Esta será a primeira edição do festival na América Latina que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

A apresentação do evento será conduzida por Alane Dias, Ricardinho, Luiza Zveiter, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira, com participações de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Onde assistir ao Global Citizen Festival ao vivo e de graça?

O público poderá assistir ao Global Citizen Festival: Amazônia ao vivo e gratuitamente pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para não-assinantes neste sábado (1º).

Os melhores momentos também serão exibidos na TV Globo, logo após o Altas Horas.

Que horas começa a transmissão ao vivo do Global Citizen Festival?

A transmissão oficial do festival pela Rede Globo começa às 18h50, com apresentação de Dedé Teicher e Guilherme Guedes, diretamente de Belém.

A dupla comandará entrevistas, bastidores e os principais shows do evento em tempo real.

Que horas abrem os portões e começa o Global Citizen Festival em Belém?

Os portões do Estádio do Mangueirão serão abertos às 16h, e o público poderá participar de atividades interativas e apresentações musicais do lado de fora, a partir das 15h, em uma programação especial promovida pelo Banco do Brasil.

O show principal está marcado para 17h30. O encerramento está previsto para por volta da meia-noite.