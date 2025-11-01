Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Belém será o centro das atenções neste sábado (1º) com a chegada do Global Citizen Festival: Amazônia, evento que reúne música, cultura e ativismo no Estádio Mangueirão. A capital paraense vai receber nomes como Daniela Mercury, Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de participações especiais de lideranças indígenas, ativistas e autoridades. No portal Oliberal.com, você pode acompanhar o minuto a minuto do evento!

Com a expectativa de grande público, o festival exige organização. Horários, acesso aos ingressos, regras de entrada e o que levar são detalhes que podem fazer toda a diferença na experiência de quem vai ao evento. Abaixo, confira tudo o que você precisa saber antes de chegar ao Mangueirão.

Que horas os portões abrem e o festival começa?

A partir das 15h, quem já tiver ingresso poderá curtir uma programação especial do lado de fora do Mangueirão, com shows ao vivo, ativações interativas e experiências exclusivas promovidas pelo Banco do Brasil.

Os portões do estádio abrem oficialmente às 16h, e o show principal começa às 17h30. O encerramento está previsto para por volta da meia-noite.

👉 Dica: os portões começam a ser fechados às 21h30, portanto, atenção ao horário.

Como mostrar o ingresso na entrada?

Para acessar o festival, é obrigatório apresentar o ingresso digital resgatado pela plataforma oficial.

Embora não seja necessário apresentar documento com o mesmo nome do ingresso, a entrada só é permitida a quem possui ingresso válido. Além disso, o titular do ingresso deve estar acompanhado de seu convidado na hora da entrada.

Para acessar o estádio, siga os passos:

Abra o Quentro e selecione o ingresso para o Global Citizen Festival: Amazônia

Posicione a tela do celular com o QR Code voltado para o leitor no portão de entrada

Apenas ingressos armazenados no aplicativo serão válidos.

⚠️ Importante: os ingressos devem ter sido resgatados em até 48 horas após o sorteio, tanto na plataforma Global Citizen quanto na Ticketmaster. Quem não tiver concluído o resgate não poderá entrar.

Como transferir ingressos do Global Citizen Festival?

Após o download do ingresso no aplicativo Quentro, não é possível transferir o acesso para outra pessoa. Por isso, quem ganhou o ingresso deve chegar ao festival junto com seu convidado.

A revenda ou uso comercial dos ingressos é proibida, e qualquer tentativa de venda pode anular o bilhete.

Pode usar print, foto ou ingresso impresso?

Não. Capturas de tela, fotos ou ingressos impressos não serão aceitos. Apenas os ingressos armazenados no aplicativo permitem a entrada no evento.

O QR Code do ingresso é atualizado constantemente e automaticamente, sem necessidade de conexão com a internet, garantindo segurança contra fraudes. Prints, imagens ou cópias enviadas por outras pessoas não funcionarão e podem impedir a entrada no festival.

Portanto, a única forma de acessar o Global Citizen Festival: Amazônia é através do Quentro com o ingresso digital ativado.

Assentos e seções no estádio

Os ingressos de entrada geral não têm assento marcado e o acesso é por ordem de chegada dentro da seção correspondente. Cada ingresso indica uma área específica: Pista, Arquibancada A ou Arquibancada B, e não é permitido circular entre as seções.

Para garantir um bom lugar, o ideal é chegar cedo e se posicionar assim que os portões abrirem.

É possível sair e voltar ao estádio?

Não. Uma vez que o público deixe o Mangueirão, não será permitida a reentrada no festival. Portanto, leve tudo o que precisar para permanecer durante todo o evento.

Como entrar no Estádio do Mangueirão?

O público poderá acessar o Mangueirão por dois lados:

Lado A – acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis.

– acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis. Lado B – acesso pela Av. Mangueirão (Transmangueirão), com 4 portões.

A recomendação é conferir no ingresso qual portão corresponde ao seu setor antes de se dirigir ao estádio, para facilitar o embarque e evitar atrasos.

Que horas começa o primeiro show do festival?

O show principal do Global Citizen Festival: Amazônia tem início marcado para 17h30. A primeira apresentação será de Viviane Batidão, em uma performance especial também promovida pelo Banco do Brasil.

Ainda não foram divulgados os horários e ordem oficial de todas as atrações.

Onde assistir ao Global Citizen Festival ao vivo e de graça?

O público poderá assistir ao Global Citizen Festival: Amazônia ao vivo e gratuitamente pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para não-assinantes neste sábado (1º). No portal Oliberal.com, você pode acompanhar tudo minuto a minuto!

Os melhores momentos também serão exibidos na TV Globo, logo após o Altas Horas.

Que horas começa a transmissão ao vivo do Global Citizen Festival?

A transmissão oficial do festival pela Rede Globo começa às 18h50, com apresentação de Dedé Teicher e Guilherme Guedes, diretamente de Belém.

A dupla comandará entrevistas, bastidores e os principais shows do evento em tempo real.

O que não pode levar para o Global Citizen Festival?

A organização do festival divulgou uma lista de itens proibidos, baseada em regras de segurança adotadas em edições anteriores do Global Citizen. Confira:

Garrafas de vidro e garrafas maiores que 500 ml

Recipientes rígidos com tampa (como potes tipo Tupperware)

Copos de vidro

Latas

Capacetes

Armas de fogo, objetos cortantes ou perfurantes (facas, canivetes, tesouras, estiletes, saca-rolhas, etc.)

Armas de brinquedo ou réplicas

Barracas, banquinhos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas

Guarda-chuvas

Fogos de artifício, explosivos, sinalizadores ou dispositivos incendiários

Frascos de perfume, cosméticos, desodorantes e outros recipientes de vidro, plástico ou metal

Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas

Sprays, tasers e apontadores laser

Bebidas de qualquer tipo (exceto água em garrafa plástica até 500 ml, sem tampa)

Skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não

Coolers, caixas de isopor ou similares

Bastões de selfie

Drones ou qualquer tipo de aeronave remotamente pilotada

Câmeras e filmadoras profissionais com lentes destacáveis

Equipamentos de gravação ou som profissionais

Materiais promocionais, comerciais ou políticos

Bandeiras e cartazes com conteúdo ofensivo, discriminatório ou comercial

Notebooks, tablets, megafones, cornetas e power banks grandes

Tintas, corantes e produtos semelhantes

Bolsas grandes, malas ou mochilas

Itens destinados à venda ou que possam representar risco à segurança

⚠️ Atenção: alimentos destinados à venda ou considerados inseguros também não serão permitidos dentro do estádio.

Quem vai se apresentar?

O line-up musical do Global Citizen Festival: Amazônia conta com nomes nacionais e internacionais, incluindo:

Quem vai apresentar o festival?

A apresentação oficial do evento ficará por conta de:

Além disso, haverá participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Crianças podem ir ao Global Citizen Festival: Amazônia?

Sim. Não há idade mínima para participar do festival, mas é obrigatório que menores estejam acompanhados de um responsável legal.

De acordo com a Portaria nº 009/2020 – 1ª VIJ/TJPA, crianças de até 12 anos devem obrigatoriamente entrar acompanhadas do pai, mãe ou responsável legal.

Já menores entre 12 e 18 anos podem entrar acompanhados de outro adulto, desde que apresentem autorização assinada e reconhecida em cartório pelo responsável legal.

Qual é a ordem de apresentações do Global Citizen Festival?

Uma suposta lista com a ordem das atrações e horários foi divulgada. Vale lembrar que Daniela Mercury, anunciada na manhã de hoje, ainda não está na lista. Confira:

17h35 – 18h20: Vivi Batidão (Main Stage)

Vivi Batidão (Main Stage) 19h02 – 19h05: Djuena Tikuna (Thrust)

Djuena Tikuna (Thrust) 19h25 – 19h50: Gaby Amarantos (Main Stage)

Gaby Amarantos (Main Stage) 20h15 – 20h30: Charlie Puth (Main Stage)

Charlie Puth (Main Stage) 21h00 – 21h15: Gilberto Gil (Main Stage)

Gilberto Gil (Main Stage) 21h19 – 21h34: Chris Martin (Thrust)

Chris Martin (Thrust) 21h36 – 21h41: Káê Guajajara e Eric Terena (Left)

Káê Guajajara e Eric Terena (Left) 21h53 – 22h38: Seu Jorge (Main Stage)

Seu Jorge (Main Stage) 22h43 – 22h48: Arraial Pavulagem e Eric Terena (Right)

Arraial Pavulagem e Eric Terena (Right) 23h00 – 00h04: Anitta (Main Stage)