Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento
Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir
Belém será o centro das atenções neste sábado (1º) com a chegada do Global Citizen Festival: Amazônia, evento que reúne música, cultura e ativismo no Estádio Mangueirão. A capital paraense vai receber nomes como Daniela Mercury, Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de participações especiais de lideranças indígenas, ativistas e autoridades. No portal Oliberal.com, você pode acompanhar o minuto a minuto do evento!
Com a expectativa de grande público, o festival exige organização. Horários, acesso aos ingressos, regras de entrada e o que levar são detalhes que podem fazer toda a diferença na experiência de quem vai ao evento. Abaixo, confira tudo o que você precisa saber antes de chegar ao Mangueirão.
VEJA MAIS
Que horas os portões abrem e o festival começa?
A partir das 15h, quem já tiver ingresso poderá curtir uma programação especial do lado de fora do Mangueirão, com shows ao vivo, ativações interativas e experiências exclusivas promovidas pelo Banco do Brasil.
Os portões do estádio abrem oficialmente às 16h, e o show principal começa às 17h30. O encerramento está previsto para por volta da meia-noite.
👉 Dica: os portões começam a ser fechados às 21h30, portanto, atenção ao horário.
Como mostrar o ingresso na entrada?
Para acessar o festival, é obrigatório apresentar o ingresso digital resgatado pela plataforma oficial.
Embora não seja necessário apresentar documento com o mesmo nome do ingresso, a entrada só é permitida a quem possui ingresso válido. Além disso, o titular do ingresso deve estar acompanhado de seu convidado na hora da entrada.
Para acessar o estádio, siga os passos:
- Abra o Quentro e selecione o ingresso para o Global Citizen Festival: Amazônia
- Posicione a tela do celular com o QR Code voltado para o leitor no portão de entrada
Apenas ingressos armazenados no aplicativo serão válidos.
⚠️ Importante: os ingressos devem ter sido resgatados em até 48 horas após o sorteio, tanto na plataforma Global Citizen quanto na Ticketmaster. Quem não tiver concluído o resgate não poderá entrar.
Como transferir ingressos do Global Citizen Festival?
Após o download do ingresso no aplicativo Quentro, não é possível transferir o acesso para outra pessoa. Por isso, quem ganhou o ingresso deve chegar ao festival junto com seu convidado.
A revenda ou uso comercial dos ingressos é proibida, e qualquer tentativa de venda pode anular o bilhete.
Pode usar print, foto ou ingresso impresso?
Não. Capturas de tela, fotos ou ingressos impressos não serão aceitos. Apenas os ingressos armazenados no aplicativo permitem a entrada no evento.
O QR Code do ingresso é atualizado constantemente e automaticamente, sem necessidade de conexão com a internet, garantindo segurança contra fraudes. Prints, imagens ou cópias enviadas por outras pessoas não funcionarão e podem impedir a entrada no festival.
Portanto, a única forma de acessar o Global Citizen Festival: Amazônia é através do Quentro com o ingresso digital ativado.
Assentos e seções no estádio
Os ingressos de entrada geral não têm assento marcado e o acesso é por ordem de chegada dentro da seção correspondente. Cada ingresso indica uma área específica: Pista, Arquibancada A ou Arquibancada B, e não é permitido circular entre as seções.
Para garantir um bom lugar, o ideal é chegar cedo e se posicionar assim que os portões abrirem.
É possível sair e voltar ao estádio?
Não. Uma vez que o público deixe o Mangueirão, não será permitida a reentrada no festival. Portanto, leve tudo o que precisar para permanecer durante todo o evento.
Como entrar no Estádio do Mangueirão?
O público poderá acessar o Mangueirão por dois lados:
- Lado A – acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis.
- Lado B – acesso pela Av. Mangueirão (Transmangueirão), com 4 portões.
A recomendação é conferir no ingresso qual portão corresponde ao seu setor antes de se dirigir ao estádio, para facilitar o embarque e evitar atrasos.
Que horas começa o primeiro show do festival?
O show principal do Global Citizen Festival: Amazônia tem início marcado para 17h30. A primeira apresentação será de Viviane Batidão, em uma performance especial também promovida pelo Banco do Brasil.
Ainda não foram divulgados os horários e ordem oficial de todas as atrações.
Onde assistir ao Global Citizen Festival ao vivo e de graça?
O público poderá assistir ao Global Citizen Festival: Amazônia ao vivo e gratuitamente pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para não-assinantes neste sábado (1º). No portal Oliberal.com, você pode acompanhar tudo minuto a minuto!
Os melhores momentos também serão exibidos na TV Globo, logo após o Altas Horas.
Que horas começa a transmissão ao vivo do Global Citizen Festival?
A transmissão oficial do festival pela Rede Globo começa às 18h50, com apresentação de Dedé Teicher e Guilherme Guedes, diretamente de Belém.
A dupla comandará entrevistas, bastidores e os principais shows do evento em tempo real.
O que não pode levar para o Global Citizen Festival?
A organização do festival divulgou uma lista de itens proibidos, baseada em regras de segurança adotadas em edições anteriores do Global Citizen. Confira:
- Garrafas de vidro e garrafas maiores que 500 ml
- Recipientes rígidos com tampa (como potes tipo Tupperware)
- Copos de vidro
- Latas
- Capacetes
- Armas de fogo, objetos cortantes ou perfurantes (facas, canivetes, tesouras, estiletes, saca-rolhas, etc.)
- Armas de brinquedo ou réplicas
- Barracas, banquinhos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas
- Guarda-chuvas
- Fogos de artifício, explosivos, sinalizadores ou dispositivos incendiários
- Frascos de perfume, cosméticos, desodorantes e outros recipientes de vidro, plástico ou metal
- Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas
- Sprays, tasers e apontadores laser
- Bebidas de qualquer tipo (exceto água em garrafa plástica até 500 ml, sem tampa)
- Skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não
- Coolers, caixas de isopor ou similares
- Bastões de selfie
- Drones ou qualquer tipo de aeronave remotamente pilotada
- Câmeras e filmadoras profissionais com lentes destacáveis
- Equipamentos de gravação ou som profissionais
- Materiais promocionais, comerciais ou políticos
- Bandeiras e cartazes com conteúdo ofensivo, discriminatório ou comercial
- Notebooks, tablets, megafones, cornetas e power banks grandes
- Tintas, corantes e produtos semelhantes
- Bolsas grandes, malas ou mochilas
- Itens destinados à venda ou que possam representar risco à segurança
⚠️ Atenção: alimentos destinados à venda ou considerados inseguros também não serão permitidos dentro do estádio.
Quem vai se apresentar?
O line-up musical do Global Citizen Festival: Amazônia conta com nomes nacionais e internacionais, incluindo:
- Charlie Puth
- Anitta
- Seu Jorge
- Gilberto Gil
- Gaby Amarantos
- Chris Martin (Coldplay)
- Daniela Mercury
- Arraial do Pavulagem
- DJ Eric Terena
- Kaê Guajajara
- Djuena Tikuna
- Viviane Batidão
Quem vai apresentar o festival?
A apresentação oficial do evento ficará por conta de:
- Alane Dias
- Ricardinho
- Luiza Zveiter
- Regina Casé
- Mel Fronckowiak
- Hugo Gloss
- Isabelle Nogueira
Além disso, haverá participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.
Crianças podem ir ao Global Citizen Festival: Amazônia?
Sim. Não há idade mínima para participar do festival, mas é obrigatório que menores estejam acompanhados de um responsável legal.
De acordo com a Portaria nº 009/2020 – 1ª VIJ/TJPA, crianças de até 12 anos devem obrigatoriamente entrar acompanhadas do pai, mãe ou responsável legal.
Já menores entre 12 e 18 anos podem entrar acompanhados de outro adulto, desde que apresentem autorização assinada e reconhecida em cartório pelo responsável legal.
Qual é a ordem de apresentações do Global Citizen Festival?
Uma suposta lista com a ordem das atrações e horários foi divulgada. Vale lembrar que Daniela Mercury, anunciada na manhã de hoje, ainda não está na lista. Confira:
- 17h35 – 18h20: Vivi Batidão (Main Stage)
- 19h02 – 19h05: Djuena Tikuna (Thrust)
- 19h25 – 19h50: Gaby Amarantos (Main Stage)
- 20h15 – 20h30: Charlie Puth (Main Stage)
- 21h00 – 21h15: Gilberto Gil (Main Stage)
- 21h19 – 21h34: Chris Martin (Thrust)
- 21h36 – 21h41: Káê Guajajara e Eric Terena (Left)
- 21h53 – 22h38: Seu Jorge (Main Stage)
- 22h43 – 22h48: Arraial Pavulagem e Eric Terena (Right)
- 23h00 – 00h04: Anitta (Main Stage)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA