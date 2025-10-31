Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Vai ao Global Citizen no Mangueirão? Saiba como garantir estacionamento gratuito neste sábado (1º)

A ação busca facilitar o deslocamento para o Global Citizen em Belém, com mais comodidade e segurança ao público

O Liberal

Quem for ao Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém, poderá contar com uma facilidade a mais: a oferta de estacionamento gratuito em um shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro. Mas é preciso seguir alguns passos para ter acesso ao benefício.

A gratuidade no estacionamento está vinculada ao programa de benefícios do Parque Shopping Belém. Para participar, é necessário:

  • Baixar o aplicativo do shopping (caso ainda não tenha);
  • Subir uma nota fiscal de qualquer valor no app;
  • Ir até o balcão do programa de benefícios, localizado próximo à Daiso;
  •  Apresentar o ingresso do show e a comprovação da nota cadastrada no app.

Com essas duas validações – ingresso e nota fiscal no programa – o cliente garante estacionamento gratuito durante todo o período do evento. Isso significa que é possível chegar mais cedo, fazer compras, comer no shopping, e depois seguir para o show. Os portões do Mangueirão estão previstos para abrirem às 16h, mas a validação do benefício pode ser feita desde a abertura do shopping, a partir das 10h.

Validação deve ser feita até as 21h

Um ponto importante: a ativação do benefício precisa ser feita até, no máximo, 21h. Embora o balcão funcione até 22h, a recomendação é que os frequentadores façam a validação assim que chegarem ao shopping, garantindo que tudo esteja resolvido antes do show.

Após a ativação, não é necessário retornar ao shopping para validar o estacionamento na saída. O carro pode ser retirado tranquilamente até por volta de 1h da manhã, considerando o encerramento do evento e o fechamento dos portões.

A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos participantes do Global Citizen Belém, oferecendo comodidade e segurança para quem decidir aproveitar o dia desde cedo na cidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

