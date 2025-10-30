Capa Jornal Amazônia
Palco do Global Citizen Festival: Amazônia é construído com mais de mil peças de bambu

Além do bambu, algodão integra palco sustentável do evento, marcado para este sábado (1º) no Mangueirão

Hannah Franco
Mais de mil peças de bambu compõem palco do festival em Belém.

Belém se prepara para receber neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, o Global Citizen Festival: Amazônia. O palco do evento utiliza mais de mil peças de bambu e algodão, materiais naturais e renováveis. Esta é a primeira vez que o evento utiliza estruturas totalmente sustentáveis.

A informação foi confirmada nas redes sociais do co-fundador do movimento Global Citizen, Michael Sheldrick. O responsável pela cenografia, Daltro Mendonça, explicou a escolha dos materiais. “Pela primeira vez usamos mais de mil peças de bambu para compor o cenário. Por trás do bambu usamos também o algodão, um material pouco utilizado. São matérias-primas naturais, de fonte renovável, que têm tudo a ver com a sustentabilidade que o festival quer transmitir”, disse.

“A imagem dessa união, de um material tão ancestral e primitivo da natureza com tecnologia e essa transmissão para conscientizar as pessoas de um tema tão importante, é o que nos trouxe mais orgulho”, completou Daltro.]

O evento terá apresentações de grandes nomes da música, como AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas.

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h, com início da programação externa às 15h. O show principal tem início previsto para 17h30.

Quem não estiver em Belém ou quem não conseguiu ingressos poderá acompanhar o festival de casa. A transmissão começa às 19h, com cobertura nacional e internacional. No Brasil, o evento será transmitido pelo Multishow e Globoplay, que estará liberado para não-assinantes durante o festival.

Além disso, a TV Globo exibirá os melhores momentos durante a programação.

Palavras-chave

Global Citizen Festival

COP 30

Cultura
