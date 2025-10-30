Palco do Global Citizen Festival: Amazônia é construído com mais de mil peças de bambu

Belém se prepara para receber neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, o Global Citizen Festival: Amazônia. O palco do evento utiliza mais de mil peças de bambu e algodão, materiais naturais e renováveis. Esta é a primeira vez que o evento utiliza estruturas totalmente sustentáveis.

A informação foi confirmada nas redes sociais do co-fundador do movimento Global Citizen, Michael Sheldrick. O responsável pela cenografia, Daltro Mendonça, explicou a escolha dos materiais. “Pela primeira vez usamos mais de mil peças de bambu para compor o cenário. Por trás do bambu usamos também o algodão, um material pouco utilizado. São matérias-primas naturais, de fonte renovável, que têm tudo a ver com a sustentabilidade que o festival quer transmitir”, disse.

“A imagem dessa união, de um material tão ancestral e primitivo da natureza com tecnologia e essa transmissão para conscientizar as pessoas de um tema tão importante, é o que nos trouxe mais orgulho”, completou Daltro.]

O evento terá apresentações de grandes nomes da música, como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas.

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h, com início da programação externa às 15h. O show principal tem início previsto para 17h30.

Quem não estiver em Belém ou quem não conseguiu ingressos poderá acompanhar o festival de casa. A transmissão começa às 19h, com cobertura nacional e internacional. No Brasil, o evento será transmitido pelo Multishow e Globoplay, que estará liberado para não-assinantes durante o festival.

Além disso, a TV Globo exibirá os melhores momentos durante a programação.