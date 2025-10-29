Capa Jornal Amazônia
Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen

A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

Amanda Martins

A cantora paraense Gaby Amarantos compartilhou, nesta quarta-feira (29), em suas redes sociais, um trecho dos preparativos para o show que apresentará no Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Ela pretende transformar o palco do evento em uma grande festa de aparelhagem, levando uma versão ao vivo do audiovisualRock Doido”, gravado originalmente na periferia da capital paraense.

No post feito no Instagram, Gaby anunciou a apresentação como a estreia do “Rock Doido Tour” e irá recriar ao vivo o plano-sequência do filme homônimo. O projeto faz parte do álbum mais recente da cantora e destaca elementos do tecnobrega e da cultura popular amazônica.

"TE PREPARA, Belém… vai ser um espetáculo pra ficar na memória do mundo!", anunciou a artista. 

Assista ao vídeo:

Além de Gaby Amarantos, estão confirmados no line-up Chris Martin, vocalista do Codplay, Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Viviane Batidão e Charlie Puth.

Que horas começa a transmissão?

A transmissão oficial do festival começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

O Global Citizen Festival: Amazônia será realizado pela primeira vez na América Latina, em meio às programações que antecedem a COP 30.  Entre os apresentadores confirmados estão Alane Dias,  Regina Casé, Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak, Isabelle Nogueira e Hugo Gloss.

cultura

gaby amarantos

global citizen festival em belém

Cultura
