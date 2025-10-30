Capa Jornal Amazônia
Atriz Mel Fronckowiak desembarca em Belém para apresentar o Global Citizen Festival: Amazônia

Esposa de Rodrigo Santoro compartilhou momentos do primeiro dia na capital paraense

Hannah Franco
fonte

Mel Fronckowiak prova tacacá e posa com bandeira do Pará em chegada a Belém. (Reprodução/Instagram)

A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak desembarcou em Belém nesta quinta-feira (30/10) para participar do Global Citizen Festival: Amazônia, evento internacional que será realizado no sábado (1º) no Estádio do Mangueirão. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns momentos do primeiro dia na capital paraense.

Em seus stories no Instagram, a esposa do ator Rodrigo Santoro apareceu tomando tacacá e açaí, além de posar para fotos no Parque Linear da Nova Doca. Em uma das publicações, ela exibiu a bandeira do Pará e se declarou: “Acho essa bandeira linda demais ⭐”, escreveu.

Mel é mãe de duas meninas e dividirá a apresentação do festival com o marido, que também integra o time de anfitriões do evento. O casal se junta a outras personalidades para conduzir a programação do Global Citizen Festival, como Alane Dias, Regina Casé, Isabelle Nogueira, Ricardinho, Luiza Zveiter e Hugo Gloss.

O evento também reunirá grandes nomes da música, lideranças indígenas, autoridades e ativistas em uma edição inédita na América Latina, que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém.

Palavras-chave

Mel Fronckowiak

rodrigo santoro

Global Citizen Festival
Cultura
