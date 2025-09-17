Capa Jornal Amazônia
Joelma supera Mariah Carey e é destaque nas redes sociais durante o Amazônia Live, aponta pesquisa

O resultado mostra que a música da região não apenas encanta multidões, mas também ecoa com força no ambiente digital.

Enderson Oliveira

O Amazônia Live, realizado nesta quarta-feira (17), reuniu shows de nomes icônicos da música paraense: Joelma, Zaynara, Gaby Amarantos e Dona Onete, além da estadunidense Mariah Carey, que se apresentaram nas águas da Baía do Guajará.

Apesar da expectativa pela performance de Mariah, foi Joelma a atração mais comentada nas redes sociais durante o evento, conforme revelou uma análise de social listening conduzida pelo publicitário paraense José Calasanz Jr.

Entre 18h e 21h, período monitorado pelo estudo, foram analisados mais de 15 mil comentários. A pesquisa apontou que Joelma concentrou o maior volume de menções, resultado atribuído principalmente à força de seu fã-clube, que transformou a participação da artista em uma celebração coletiva. A mobilização nas redes reforçou o peso da base de admiradores da cantora e garantiu destaque para seu nome em um evento de alcance internacional.

“Estudos assim são importantes porque mostram a força de um fã-clube nas redes sociais, capaz de popularizar o nome de um evento. Embora falemos de uma artista internacional, os artistas da Amazônia não ficam atrás quando o assunto é engajamento, e isso precisa ser trabalhado com mais frequência, especialmente em oportunidades de alcance global”, explicou Calasanz, que possui especializações em monitoramento, métricas e análise de dados.

O levantamento também mostrou que 40,4% das interações foram positivas. Muitos usuários elogiaram a proposta ousada de realizar o festival em um ambiente desafiador como o rio, além do palco e do lineup. Este panorama ajuda a compreender melhor várias ações e pode gerar até conteúdos em concursos públicos: “Essa atividade (social listening), que consiste na análise de comentários nas redes sociais, já foi tema inclusive em concursos públicos, como o da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ter profissionais atuando nessa frente na Amazônia é fundamental para colocar a região no centro do debate nacional sobre comunicação”, sintetiza.

E você, internauta? O que achou dos shows e da repercussão do Amazônia Live?

Palavras-chave

social listening

joelma

Mariah Carey

Amazônia Live
Cultura
