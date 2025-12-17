Isabelle Nogueira deixa posto de musa da Grande Rio; saiba o motivo

A ex-BBB Isabelle Nogueira anunciou nesta quarta-feira (17) que não participará do Carnaval 2026 pela Grande Rio. A musa, que desfilou no ano passado homenageando o Pará com o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", explicou a decisão em suas redes sociais.

Em mensagem aos seguidores, Isabelle agradeceu à escola e destacou a experiência no Carnaval. "Com o coração cheio de gratidão, carinho e amor, compartilho que não faço mais parte do time de Musas da @granderio. Agradeço imensamente o convite e todos os momentos incríveis que vivemos juntos, Grande Rio. Fui extremamente bem acolhida desde a minha chegada, principalmente pela comunidade, e isso ficará para sempre na minha memória e no meu coração. Desejo que a Grande Rio viva um Carnaval lindo, potente e emocionante, como sua história merece!."

"E ao Carnaval, que abriu os braços para me receber, só posso oferecer gratidão. O Carnaval vai muito além da festa que se pode brincar: é um movimento cultural de resistência. Muitos povos e famílias lutaram para que ele fosse acessível a todos, como é hoje. O Carnaval gera empregos, sustenta lares e coloca comida no prato de inúmeros trabalhadores informais. Como fazedora de cultura há décadas que sou, conheço profundamente o valor dessa manifestação que me recebeu tão bem. Por isso, a todos os meus colegas de arte do Carnaval, fica aqui o meu muito obrigada! Esse foi um capítulo lindo da minha história com vocês, Grande Rio 💚❤️✨. Mais uma vez, muito obrigada 🥳".

De acordo com a assessoria da Grande Rio, a pausa foi decidida em comum acordo com a artista, que sofreu uma lesão no tornozelo durante os treinos. "A Grande Rio informa que, em comum acordo com Isabelle Nogueira, decidiu pausar sua participação no Carnaval 2026. A medida foi tomada em razão de uma lesão no tornozelo que a impede, neste momento, de cumprir a agenda de compromissos e ensaios da agremiação, ainda sem previsão de retorno pleno às atividades", diz o comunicado.

"A escola reforça o carinho, o respeito e a admiração por Isabelle, sentimento amplamente compartilhado por toda a comunidade tricolor. A Grande Rio deseja uma plena recuperação à artista e ressalta que, caso ela opte por retornar no Carnaval de 2027, será recebida com todo o afeto e portas abertas", conclui.