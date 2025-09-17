Saiba como foi o show de Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara no Amazônia Live

O show de abertura do Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado nesta quarta-feira (17/9), em Belém, reuniu quatro grandes nomes da música paraense: Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. A apresentação aconteceu no palco flutuante montado sobre o Rio Guamá antes da aguardada performance da cantora internacional Mariah Carey, prevista para começar às 18h15. Veja como foi o show de abertura do festival.

O espetáculo começou por volta das 16h30, com as quatro artistas cantando o carimbó “Lua, Luar”. Em seguida, Joelma assumiu o palco com hits consagrados da época da Banda Calypso, como “Juras de Amor” e “Voando Pro Pará”, fazendo o palco e a balsa-arquibancada vibrarem.

Gaby Amarantos deu continuidade ao show com o sucesso “Ex Mai Love”, conhecido como tema da novela Cheias de Charme. A cantora também apresentou “Foguinho”, do novo álbum, mas precisou interromper temporariamente a performance devido a uma breve chuva.

A jovem cantora Zaynara dividiu o palco com Gaby e Joelma, interpretando canções do seu repertório e do brega pop, como “Quem Manda em Mim Sou Eu”. Já a veterana Dona Onete foi ovacionada ao cantar “No Meio do Pitiú” e “Jamburana”, levando o público a dançar ao som do carimbó.

O encerramento foi com a música “Banzeiro”, interpretada por todas juntas. O público, formado por cerca de 500 convidados, celebrou o momento com aplausos e gritos de “Viva a música paraense!”.

Após o show das paraenses, o Amazônia Live entra em uma pausa técnica de cerca de uma hora. O próximo espetáculo será da estrela internacional Mariah Carey, que se apresentará às 18h15 no mesmo palco flutuante, com transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay (com opção 4K para assinantes premium). A TV Globo também exibirá os melhores momentos em sua programação.