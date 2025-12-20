Roupa Nova traz turnê 2025 para a Assembleia Paraense com hits atemporais

O Roupa Nova chega a Belém com a sua nova turnê, a “Simplesmente Roupa Nova – Tour 2025”. Neste sábado (20), na Assembleia Paraense, o grupo revisita seus sucessos que marcaram gerações; além disso, eles ainda adicionam no repertório novidades e releituras especiais.

“À medida que o público se renova, as músicas também ganham novos sentidos, novas histórias e novas conexões, mas continuam sendo hits atemporais. É muito gratificante perceber essa renovação constante e ver nossa música atravessando gerações, agora potencializada pelas plataformas de streaming, que levam o Roupa Nova literalmente para o mundo inteiro”, disse o tecladista Cleberson Horsth.

O show intimista não se distancia das características primordiais do Roupa Nova, que são a modernidade e a emoção; por conta disso, a banda trava uma interação única com a plateia.

“Trabalhamos a comemoração dos 40 anos por bastante tempo e, desde então, já existia o desejo de apresentar um show diferente, que mantivesse os grandes sucessos, mas aproximasse ainda mais o Roupa Nova do público. O Simplesmente Roupa Nova nasce justamente dessa vontade: é um espetáculo com uma atmosfera mais intimista, uma sonoridade mais acústica e momentos de interação direta, em que o público participa, faz perguntas, pede músicas e se sente parte do show. É uma experiência que só quem vive entende”, pontua o músico.

Essas décadas de união colocam Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares como talentos vivos da história musical brasileira, marcando gerações com: "Whisky a Go-Go", "Dona", "A Viagem", "Linda Demais", "Anjo", "Coração Pirata", "A Força do Amor", dentre outras. A essência da banda atravessa décadas com talento, carisma e arranjos vocais inconfundíveis.

Com tantas memórias marcantes, Belém sempre esteve na rota de shows do Roupa Nova, como um encontro anual marcado no calendário dos fãs e dos amantes da música brasileira.

“Belém sempre nos recebeu com muito carinho e uma energia especial. É um público intenso, participativo e extremamente afetuoso. Cada retorno à cidade é cercado de boas lembranças, e a expectativa é sempre a melhor possível para retribuir todo esse amor no palco”, conta Cleberson Horsth.

A apresentação “Simplesmente Roupa Nova” conta com momentos interativos, novas versões de faixas consagradas e surpresas preparadas especialmente para os fãs, sendo uma verdadeira celebração da história da única banda brasileira em atividade contínua há mais de quatro décadas, com a mesma formação original (Paulinho in memoriam).

“A nostalgia faz parte da nossa história, mas o Roupa Nova nunca parou de criar. Um exemplo disso é o álbum Nossas Canções, que estamos divulgando agora, com seis músicas inéditas, cada uma composta por um integrante da banda. Duas já foram lançadas, e no início do ano apresentaremos o EP completo. É o nosso jeito de honrar o passado, viver o presente e continuar construindo o futuro”, finaliza Horsth.

Agende-se

Data: hoje, 20

Hora: 20h

Local: Assembléia Paraense - Av. Almirante Barroso, 4614