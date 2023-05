Jantar pelado? Entenda a experiência que virou hit em restaurante de NY

Você já se imaginou pagando quase R$ 450 para jantar onde você poderia ficar sem roupa? Pois foi dessa forma que um evento foi realizado em um restaurante do Brooklyn, em Nova York. O local é administrado por um grupo de mulheres e a ideia principal é conectar o corpo com a comida em seu estado mais puro e por esse motivo, o cardápio é todo vegetariano e não conta com bebidas alcoólicas.

O “naked dinner” – “jantar pelado”, em português – custa US$ 88, quase R$ 450 e no evento, só se janta como se veio ao mundo. Antes da experiência imersiva, o restaurante ainda provê uma sessão de meditação aos clientes, assim todos entram no clima juntos. Ao todo, são 40 minutos de uma viagem para dentro de si mesmo. No fim, um grito coletivo para expulsar tudo que não faz bem. Entre os 40 convidados, só dois homens.

A ideia inusitada nasceu de Charlie Ann Max, a dona do restaurante, que tinha rejeição pelo próprio corpo. “Eu era bailarina desde os três anos de idade e essa cultura tóxica me afetou. Não me sentia feliz com o meu corpo e quando eu comecei a praticar o nudismo foi muito libertador! Me senti muito mais confiante e autêntica”, diz.

“No começo dá vergonha, mas a gente se acostuma rapidinho. Pra mim, foi uma onda de emoções. Vou sair daqui com tanta coisa pra pensar! Nem imagino como vou voltar às ruas de Nova York - é energia demais”, diz o produtor fotográfico Miha Podstawski.

