Adepta do nudismo, filha de ex-padre revela ter entrado no OnlyFans pelo incentivo do pai

A designer de interiores Iara Steffens, de 46 anos, começou a faturar cerca de R$ 35 mil reais após entrar no OnlyFans incentivada pelo próprio pai, um ex-padre. Na plataforma adulta, a loira costuma vender nudes, vídeos íntimos e realiza fetiches sexuais. Entretanto, segunda ela, toda essa “liberdade” não seria possível sem a força do progenitor, que não teve a identidade informada.

Iara sempre foi acostumada a frequentar praias desertas e ficar “bem à vontade”, inclusive pelo incentivo do pai. Foi assim que a designer começou a ver a “nudez” como algo natural, sem qualquer maldade.

"Meu pai que apresentou o naturismo para mim e para a minha família. A gente frequentava uma praia bem deserta onde dava para tirar a roupa e ficar mais à vontade. Não era uma praia nudista, mas meu pai incentivava isso e a família aprovou, foi então que decidimos adotar esse estilo de vida. Para mim, a nudez é muito normal, não existe tabu ou qualquer tipo de maldade. Hoje minha família é toda naturista, todo mundo vive sem roupa", disse.

Por conta do naturismo, a bela foi chamando cada vez mais atenção e conquistando vários fãs. Foi pensando neles que a musa decidiu entrar na plataforma e assim ganhar dinheiro com os pedidos inusitados que recebia.

Desde então, os fãs de Iara começaram a pedir fotos e vídeos mais ousados. Disposta a mostrar seu lado mais hot, ela entrou na onda das famosas e se lançou no OnlyFans.

"Como a nudez sempre foi tranquila para mim, não vi problema. Encaro isso como um trabalho, faturo R$ 35 mil por mês com meus nudes e estou bem realizada. Já vivo sem roupa mesmo (risos). Meu plano é seguir na plataforma não só mostrando meu corpo, mas também as curiosidades do naturismo. As pessoas têm tara nisso. Estou curtindo essa nova fase", concluiu.