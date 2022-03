Ex-BBB Natália Casassola revela seu faturamento e os pedidos mais inusitados do Onlyfans; confira

Musa das edições de 2008 e 2013 do Big Brother Brasil, a ex-BBB Natália Casassoola revelou, em uma entrevista ao Jornal Extra, o seu faturamento mensal e os pedidos mais inusitados que já recebeu dos seus assinantes da plataforma de conteúdos adultos Onlyfans, local que utiliza para postar vídeos e fotos nua, confira.

Faturamento de mais de R$ 20 mil por mês

Segundo a loira, só nos seus primeiros 20 dias na plataforma, ela conseguiu uma bolada de R$ 20 mil. Após isso, o faturamento não mudou muito e agora gira em torno de R$ 25 a 30 mil por mês. Esse valor é o que sobra para a modelo descontando gastos com assessoria, porcentagem do Onlyfans e impostos.

Pedido inusitado

Sobre os pedidos mais inusitados, a modelo contou no papo que um fã já confessou ter fetiche em pés e questionou se ela faria uma sessão de podolatria. Um outro foi mais além e solicitou uma foto nua chupando o seu pé. "Tem um que pediu para eu tirar uma foto pelada acelerando o carro, que ele ia me pagar US$ 100. Aí, eu faço a foto exclusiva e escrevo na minha perna o nome do cara que pediu", contou. A ex-BBB confessou que costuma responder todas as mensagens que recebe e atende boa parte dos seus pedidos. Sua assinatura na plataforma custa US$ 25, cerca de R$ 125, e já conta com mais de 200 fotos e 13 vídeos.

Vale ressaltar que Natália não é a única famosa adepta do site, Rita Cadillac, Mulher Melão, Suzy Cortez e Anitta também são algumas que resolveram ganhar dinheiro com a plataforma.