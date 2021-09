Roupa Nova homenageia Paulinho, que morreu de Covid-19 em 2020

O cantor e percussionista Paulinho, que integrou o Roupa Nova, ganhou uma homenagem da banda na última segunda-feira, 6, quando completaria 69 anos de idade. Paulinho faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, em 14 de dezembro de 2020.

A banda postou no perfil oficial do Instagram um vídeo-montagem com fotos do artista ao som da canção "Chama". A legenda diz que "a saudade é grande, mas a certeza de que você (Paulinho) está ao lado de Deus, cantando e encantando com a sua alegria, nos conforta! Parabéns ao nosso baixinho amado! Festa no céu".

Os fãs ficaram emocionados e fizeram muitos comentários na postagem.

O Roupa Nova foi fundado no Rio de Janeiro, em 1980, e se mantém como uma das bandas mais antigas em atividade no Brasil.

Entre as características mais marcantes da banda é que todos os seis músicos cantam, apesar de Paulinho ter emprestado a voz à grande parte dos sucessos do grupo, como "Linda Demais", "Whisky à Go-go", "Volta pra Mim" e "Meu Universo é Você".

A banda completa antes do falecimento de Paulinho (Divulgação)

Outra característica é a união dos membros da banda, que nunca sofreram a substituição de nenhum integrante. O falecimento de Paulinho foi a primeira perda do grupo em 40 anos de trajetória.