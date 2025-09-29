Cantora paraense Nirah assina com empresa que gerencia carreiras de Viviane Batidão e Thiago Freitas

Conhecida nacionalmente pela participação no reality show Estrela da Casa, da TV Globo, a cantora Nirah anunciou um novo passo em sua carreira. Reconhecida pela sua potência vocal e composições que dialogam com o tecnomelody e a música popular brasileira, a artista assinou contrato com a D&E Music, Roma Eventos e VB Entretenimento.

VEJA MAIS

O acordo pretende potencializar a presença de Nirah no mercado nacional, ampliando suas oportunidades em shows, lançamentos e projetos especiais. A D&E Music já gerencia nomes de destaque como Viviane Batidão e Thiago Freitas. Segundo a assessoria da artista, a empresa tem consolidado "sua expertise em transformar talentos regionais em fenômenos nacionais".

“Este momento representa um sonho que está se tornando realidade. Sempre trabalhei com muita dedicação e, agora, com o suporte dessas empresas incríveis, sei que posso alcançar lugares ainda maiores. Estou animada para mostrar tudo o que estamos preparando para o público”, declarou Nirah.